No-nonsense is het toverwoord bij VVV-Venlo

Aan het begin van dit seizoen ging Maurice Steijn, trainer van VVV-Venlo, ervan uit dat 34 punten genoeg zou moeten zijn om in de eredivisie te blijven. Het behalen van dat puntenaantal was dan ook het doel. Nu, met nog negen wedstrijden te gaan, heeft VVV 32 punten en staat de club op een gedeelde negende plaats. De degradatiezone is met een voorsprong van vijftien punten mijlenver weg.

Stan Valckx, technisch manager

Dat het met VVV zo goed gaat, hadden ze in Venlo voorafgaand aan dit seizoen niet verwacht. "Natuurlijk hoop je altijd stiekem dat het beter gaat dan verwacht", vertelt technisch manager Stan Valckx. "Maar dat we vrij makkelijk overeind blijven, ook in moeilijke wedstrijden, daarover zijn we zelf ook nog weleens verbaasd."

Voorafgaand aan het seizoen was VVV de gedoodverfde degradatiekandidaat. Na Excelsior heeft VVV de laagste begroting van de eredivisie (6,7 miljoen euro), en als het gaat om het budget wat er in Venlo besteed kan worden aan salarissen van spelers staat VVV zelfs laatste (2,2 miljoen euro). Excelsior kan bijvoorbeeld tonnen meer betalen aan spelers.

Saamhorigheidsgevoel Het succes van VVV zit hem volgens Valckx dan ook niet in de spelers die afgelopen zomer gehaald zijn. "We vonden dat we alleen een heel goede keeper nodig hadden en een spits die klaar was voor de eredivisie. Met Unnerstall en Thy hebben we die gevonden. We hebben het meer in de kwaliteit dan in de kwantiteit gezocht." Zelfs als we nog naar de veertiende of vijftiende plek zakken, dan is het nog steeds een waanzinnig seizoen geweest Trainer Maurice Steijn Valckx denkt ook dat het scheelt dat '80 tot 90 procent' van de selectie van VVV al een aantal jaren samenspeelt. "Midden jaren tachtig maakte ik zelf bij VVV ook onderdeel uit van zo'n ploeg", zegt de oud-verdediger. "We brachten toen meer tijd buiten het veld dan op het veld met elkaar door en dat zorgde voor een saamhorigheidsgevoel. Dat is nu ook zo." Valckx roemt de mentale veerkracht van de spelersgroep. "We vinden het belangrijk dat ze tegen een stootje kunnen. We zoeken altijd naar 'no-nonsensetypes'. Maurice (Steijn, red.) zit bijvoorbeeld ook zo in elkaar. Meestal aarden die types goed in Venlo."

Geleidelijk Steijn ziet de onderlinge band tussen spelers ook als kracht van zijn elftal. "We zijn ruim drie jaar geleden gaan bouwen aan deze ploeg en het is heel geleidelijk gegaan. Na een zevende en tweede plek volgde vorig jaar het kampioenschap in de Jupiler League. En ook daarna hebben we niet een heel nieuwe ploeg gebouwd, ook al moesten we afwachten of de spelers het niveau aankonden." Lees verder onder de afbeelding Trainer Maurice Steijn © ANP Pro Shots Maar of het nu gaat om aanvaller Vito van Crooij, middenvelder Ralf Seuntjens of de van Fortuna Düsseldorf gehaalde doelman Lars Unnerstall, de meeste spelers van VVV blijken prima mee te kunnen in de eredivisie. En ook al zou VVV in de negen resterende wedstrijden geen punt meer pakken en zich daarmee toch handhaven, dan zou Steijn ook tevreden zijn. VVV speelt nog tegen vier clubs die nu meer punten hebben behaald. Steijn: "We hebben nog best een zwaar programma, maar ik hoop dat we in staat zijn om nog een aantal keren te verrassen. Maar zelfs als we nog naar de veertiende of vijftiende plek zakken, dan is het nog steeds een waanzinnig seizoen geweest. Niemand had dit van tevoren van ons verwacht."