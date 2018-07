Nissan geeft toe: we pleegden fraude bij de uitstootgegevens van motoren

Dit gebeurde bij metingen die werden uitgevoerd bij verschillende Nissan-fabrieken in Japan. De autobouwer, ook bekend van het ‘schone’ elektrische model Leaf, gaf vandaag toe de fraude gepleegd te hebben en heeft melding van de zaak gemaakt bij de Japanse overheid. Er wordt nu een onderzoek ingesteld.

Volgens de Japanse krant Asahi kwam de zaak in het voorjaar aan het licht, bij testen waarbij inspecteurs van Nissan zelf steekproefsgewijs meten hoeveel fijnstof motoren uitstoten. Toen de uitslag van die metingen voor het bedrijf ongunstig uitpakte, werden de gegevens vervalst. Nissan had al eerder forse kritiek gekregen van de Japanse overheid omdat de controleurs van het bedrijf niet de vereiste vergunningen hadden om de inspecties uit te voeren. Dit leidde tot een terugroepactie in Japan van 1,2 miljoen auto’s, die opnieuw getest moesten worden.

Manipulatieapparaat

Het is niet voor het eerst dat Nissan in het verdachtenbankje zit vanwege sjoemelen. Een Zuid-Koreaanse rechtbank oordeelde begin dit jaar in een emissiezaak tegen Nissan Motor Company dat de automaker een zogenoemd manipulatieapparaat had gebruikt in zijn Qashqai SUV. Het ministerie van milieu in Zuid-Korea legde Nissan een boete op van omgerekend zo’n 300.000 euro, gaf opdracht tot het terugroepen van ruim achthonderd Qashqais en verbood de lokale verkoop van het model.

Het hoofdkantoor van Nissan in Yokohama. © AP

In de Zuid-Koreaanse zaak ging het om SUV’s die worden gemaakt in de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland. Die gebruiken dieselmotoren van alliantiepartner Renault.

Het was vandaag nog onduidelijk of het in de sjoemelzaak die nu in Japan aan het licht is gekomen ook om dieselmotoren gaat. Nissan heeft veertien fabrieken in Japan waar zowel benzine- als dieselauto’s worden gemaakt. Bij Nissan Motors Kyushu in Fukuoka worden modellen gebouwd voor de export, zoals de X-Trail, de Serena, de Teana en de Rogue. De andere fabrieken bouwen voornamelijk voertuigen voor de Japanse thuismarkt. Hoewel de diesel daar recentelijk bij sommige merken sterk in opkomst is (Mazda, Mercedes, VW, BMW), rijdt een overgrote meerderheid van de Japanners sinds jaar en dag in auto’s met een benzinemotor.