NIPT blijft beschikbaar voor alle zwangeren, met subsidie

In totaal werden er tot nu toe 5766 van deze bloedtesten uitgevoerd, meldde een woordvoerder van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kan afwijkingen aantonen aan het ongeboren kind, zoals het syndroom van Down.

Sinds deze maand mogen ziekenhuizen de bloedtest verrichten bij alle zwangeren die dat willen. Voorheen mocht dat alleen bij een verhoogde kans op een baby met Down of andere afwijkingen. De zwangeren betalen daarvoor een eigen bijdrage van 175 euro.

Vandaag bepaalde de rechter dat de Staat subsidie mag blijven geven voor de NIPT. Daar was bezwaar tegen aangetekend door het Belgische laboratorium Gendia, een belangrijke maker van NIPT. Gendia verdiende de afgelopen jaren goed aan Nederlandse vrouwen die niet in aanmerking kwamen voor de test en die toch wilden doen. Ze betaalden hiervoor een marktprijs van meer dan 500 euro. Gendia heeft in Nederland veel locaties waar vrouwen hun bloed kunnen laten afnemen. Het bedrijf vreest nu uit de markt te worden geprijsd.

