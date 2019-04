Niki Terpstra zet een Franse ploeg naar zijn hand: hardstyle erin, limonade eruit

Soms is het nog even wennen voor de Franse wielerploeg Direct Énergie. Mogen ze in Vlaanderen een koers rijden, worden ze niet als vierde of vijfde maar als allerlaatste ploeg verwacht op het podium om de startlijst te tekenen. ‘Boosdoener’ is Niki Terpstra, die als winnaar van een jaar eerder met rugnummer 1 rondrijdt. Zo ook in de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt gereden.

Terpstra vertrok bij de beste ploeg van het jaar. Een financiële kwestie, gaf hij toe. Maar ook een kans om eindelijk alleen kopman te zijn in de voor­jaars­klas­sie­kers.

Niki Terpstra (34), dé man van de Vlaamse hoogmis van vorig jaar. De man die een solo van negentien kilometer succesvol afrondde en na afloop in het eerste interview zijn ‘liefde voor de koers’ uitsprak, een variant op Raymond van het Groenewouds ‘liefde voor muziek’. Die man is ook dit jaar favoriet, al verloopt zijn voorjaar niet perfect. Een favoriet in een nieuw, zwart-geel jasje.

Kopman Na zijn succesvolle voorjaar besloot Terpstra deze winter te verhuizen naar de procontinentale Franse ploeg. Een verrassende stap, helemaal omdat hij bij Quick-Step in de beste ploeg van het jaar zat. Een financiële kwestie, gaf hij toe. Maar ook een kans om eindelijk alleen kopman te zijn in de voorjaarsklassiekers. In zijn acht jaar bij Quick-Step zat hij af en toe gevangen in geavanceerd ploegenspel. Dit jaar rijdt iedereen voor hem. Maar een nieuwe ploeg betekent wel veel aanpassing voor de nuchtere Noord-Hollander, en ook een beetje vertrouwen winnen. Daarom dragen zijn ploeggenoten een pet met Terpstra’s lijfspreuk ‘speed on wheels’, waarbij de e’s van speed zijn veranderd in liggende streepjes. Het was een cadeautje van de nieuwe kopman. Terpstra is een leider, klinkt het bij het team. Niet alleen met de muziekkeuze in de bus (net als bij Quick-Step knalt bij Direct Énergie voorafgaand aan de koers de hardstyle uit de speakers), ook voor, tijdens en na de koers. Ploegleider Dominique Arnould vergelijkt Terpstra een beetje met Sylvain Chavanel, de inmiddels gestopte, maar voorheen onbetwiste en populaire Franse kopman van de ploeg. “Die was net als Niki met alles bezig. Fietsen, slapen, houding. Alles.”

Taalbarrière Professionalisering. Naast de petjes zorgde Terpstra ook voor een ander hotel in Vlaanderen en belegde hij begin dit jaar nog een trainingskamp om nieuw materiaal te testen. Hij past steeds beter in de ploeg, zegt Arnould. De taalbarrière wordt kleiner. Niet langer is alles houtje-touwtje, bijna alles gaat nu in het Frans, eventueel met een paar Engelse woorden tussendoor. “Het is mooi dat dat maar een paar maanden heeft geduurd.” Bovendien nam Terpstra vertrouwde mensen mee naar het team. Zo werd Pim Ligthart gehaald als ploeggenoot. Terpstra zelf had hem gevraagd, onder meer vanwege zijn taalkunst (Ligthart reed in zijn jongere jaren voor een Franse ploeg), maar ook omdat ze samen op de baan zesdaagses betwistten en daar vrienden werden. Af en toe is het bij de ploeg nog een beetje Franse slag, zegt Ligthart. Het niveau van de ploeg ligt in het algemeen ook lager. Niet gek omdat het nu eenmaal een ploeg is op het een-na-hoogste niveau. Maar aan de andere kant is Direct Énergie ook meer dan een wielerploeg, zegt Ligthart. “Het is net een familie. De ploegleiding komt allemaal uit de Vendée, waar het hoofdkantoor staat. Zij vieren samen Oud & Nieuw en gaan samen een weekje op vakantie. Dat heb ik in andere ploegen niet meegemaakt.”

Limonade Samen met Ligthart (30) bemoeide Terpstra zich vanaf het eerste moment met de kleinste details. Zo gaven de Nederlanders expliciet aan dat ze geen grenadine meer in hun bidons wilden, maar ‘gewoon’ sportdrank. De limonadesiroop is een vastgeroeste traditie bij Franse renners, niet bij Nederlandse profs. Ligtharts voorjaar staat in dienst van één man. “Ik kom in de fase dat ik merk dat ik niet goed genoeg ben om te winnen. Als ik dan voor de beste renner van het voorjaar kan rijden, dan voel ik me gewoon vereerd.” Volgens Ligthart zorgde de komst van Terpstra ook voor een andere motivatie bij de Franse ploeggenoten. Hij noemt Damien Gaudin, de grote geblokte klassiekerrenner van de ploeg. Die was vorig jaar actief aanwezig op het filmpje dat de ploeg maakte na de E3 prijs in Harelbeke, die uiteindelijk door Terpstra werd gewonnen. “Kijk dat filmpje maar terug. Daarin zie je heel goed dat het grote doel was om in de vroege vlucht te komen. Nu rijden we om te winnen. Dan begin je al met meer pit aan de race. Het is goed te zien dat ook bij de Franse renners die energie er is.”

Aanpassen Gaudin zelf, een grote geblokte renner voor wie de Vlaamse klassiekers de mooiste koersen van het jaar zijn, vertelt dat het wel even moeilijk was toen Terpstra zich aansloot bij de ploeg. “In zijn hardere trainingen, in zijn secure levensstijl: het was aanpassen.” Ik wil een klassieker winnen. Hoe, dat maakt niet uit. Met Niki is er een kans om die droom sneller te realiseren. Op tv komen is leuk, winnen is leuker. Damien Gaudin Maar dat doet hij graag, vertelde Gaudin voor de start van Gent-Wevelgem met een muts op zijn hoofd tegen de kou. “Ik heb een droom. Ik wil een klassieker winnen. Hoe, dat maakt niet uit. Met Niki is er een kans om die droom sneller te realiseren. Op tv komen is leuk, winnen is leuker.” Terpstra is ‘geniaal’, zegt Gaudin. Vooral voorafgaand aan een koers praat hij veel. Dat vindt Terpstra nodig. De klassiekerploeg van Direct Énergie blijft daarom het grootste deel van het voorjaar bij elkaar. Zo reden ze met zijn allen bijvoorbeeld al de Ronde van Oman. Gaudin: “Daar konden we oefenen om in groep te rijden. Niki gaf veel complimenten. Zelfs als we waren gelost.” Een nieuw niveau. Dat is wat Terpstra zijn ploeg biedt. Maar dat gaat niet meteen goed. Het voorjaar is vooralsnog ‘finetunen’, zoals Terpstra dat zelf noemde na een mislukte Omloop het Nieuwsblad waarin hij twintigste werd. Zelf omschreef hij dat als ‘pas top, pas top’, zo is te zien in een van de teamfilmpjes die bijna dagelijks op YouTube verschijnen. Niet top, niet top, is de vertaling.

Geïrriteerd Ligthart maakte dat zelf ook mee. “Ik heb me vlak voor de Molenberg vijftien plekken laten afzakken omdat Niki ons niet was gevolgd en ik hem wilde halen. Maar op de berg reed hij mij voorbij. Daarna kon ik niets meer voor hem doen. Daarom is nu beter: ik rijd door en zie bovenop wel waar Niki is. Want je zult zien dat hij dan weer bij mij in het wiel zit. Zo goed is hij.” Het zijn fouten die worden besproken, geanalyseerd. Dan is Terpstra soms fel, geïrriteerd, chagrijnig, zegt Ligthart. “Maar dat is ook goed. We zijn allemaal mannen. Dat moeten we kunnen hebben.” Net zoals het goed is als Terpstra zelf wordt aangesproken. Ploegleider Arnould: “Als iemand met zo’n status in de tweede groep komt, zoals bijvoorbeeld in de E3 Prijs, dan verwachten we natuurlijk beter. Dat moet ook. Aan de andere kant, we weten ook dat het niet altijd winnen kan zijn. Bovendien is de conditie gewoon goed.” Gent-Wevelgem vorige week ging al beter. Er bleven vier renners van de ploeg over in de grote groep die om de winst sprintte. Woensdag in Dwars Door Vlaanderen kreeg Anthony Turgis de kans en hij werd tweede. Mooie resultaten, maar voor zondag is de rolverdeling duidelijk. Gaudin: “Het is aan Niki om te winnen. De rest van ons brengt hem in positie en mag daarna in de bus naar zijn overwinning kijken.”

