Niki Terpstra is in topvorm, maar Peter Sagan wint in Parijs-Roubaix

De Nederlander was zondag ondubbelzinnige de meest sterke coureur in een stoffige en weinig opwindende klassieker. De Hel van het Noorden dicteerde een heel ander verloop dan waarop Terpstra en zijn ploeg Quick Step hadden gerekend.

De frustratie over de houdgreep waarin Terpstra zat gevangen, was groot in de broeierige straten van de Franse voormalige mijnwerkersplaats. Misschien nog wel het meest bij zijn partner Ramona die als een ongepolijste koempel haar ongenoegen ventileerde. “Waarom werken die kloothommels niet mee”, riep ze ontgoocheld naar ploegleider Tom Steels.

Angst

Die ‘kloothommels’ waren niet de minsten. Met Greg van Avermaet, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke kun je gewoontegetrouw een oorlog winnen. De drie Vlamingen hadden in Roubaix daarentegen al lang en breed gecapituleerd. Er waren toen nog zeker dertig kilometer te gaan.

De reden liet zich raden: Terpstra. Niemand wilde met de 33-jarige winnaar van vorige week naar de wielerbaan van Roubaix trekken. De angst voor de versnelling van Terpstra in Ronde van Vlaanderen resoneerde in Roubaix als een valse noot. Het was een getuigschrift met een verlammende uitwerking op de concurrentie.

De benen van Sagan en Terpstra ramden alsof ze er plezier in schiepen.

“Misschien heb ik iets te fanatiek mijn goede benen laten zien”, gaf Terpstra toe dat hij zijn kaarten wellicht veel te vroeg op tafel had gegooid door een paar keer ostentatief weg te rijden. Het had fnuikende gevolgen zou al snel blijken. Toen Peter Sagan op zijn Zoetemelks wegsloop, waren alle blikken op Quick Step gericht om de Slowaak te beteugelen.

Een reactie bleef echter uit, met verstrekkende gevolgen. Wat in het voordeel van de drievoudig wereldkampioen speelde was zijn matte voorjaar, met uitzondering van Gent-Wevelgem waar Sagan heel even zijn oude klasse toonde. Vooraf aan Parijs-Roubaix waren zijn kansen klein ingeschat, na ongelukkige races in Vlaanderen en Milaan - San Remo. Alleen het Franse L’Equipe geloofde nog in een wederopstanding in de Hel van het Noorden. De Slowaak sierde samen met Terpstra de voorpagina van de zondagse sportkant. “Rammen op de kasseien”, schreeuwde de kop.

De benen van Sagan en Terpstra ramden alsof ze er plezier in schiepen. Maar overigens zonder dat het tijdsverschil, dat veertig kilometer aan een stuk rond de minuut schommelde, tussen beiden indikte. De twee waren eensgezind in hun oordeel: Sagan was de verdiende winnaar.

Terpstra kwam uiteindelijk als derde over de streep in Roubaix. © BELGA

Terpstra weigerde anders dan zijn vrouw en zijn ploegleider Steels het verlies aan het gebrek aan coöperatie op te hangen. “De samenwerking was prima”, zei hij met een stalen gezicht. “Pas in de laatste drie kilometers stokte het ronddraaien. Toen ben ik zelf maar gegaan.” Derde werd de Nederlander, na twee voortijdige opgaves zijn beste uitslag sinds die memorabele editie in 2014 die hij won.

Op de ploegtactiek van Quick Step viel met nodige aan te merken

Er is dit jaar geen ruimte meer voor vinnige opmerkingen van Terpstra. Hij heeft ingezet op een charmeoffensief. In België ging hij tot vorig week zondag als bad boy uit Nederland door het leven. Een groot hart maar een nog grotere mond, klonk tot voor kort de kritiek.

Quick Step moest in Parijs - Roubaix genoegen nemen met een podiumplek. Het was even wennen na een zegereeks waaraan geen eind leek te komen. Opgesoupeerd na een succesvol maar hels voorjaar? Wie zal het zeggen.