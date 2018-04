Niki Terpstra is beter dan ooit

Als kind droomde Niki Terpstra al van winst in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is een supercliché natuurlijk, zei Terpstra zelf ook meteen. Maar ja, wat moest hij anders zeggen als het de waarheid is?

Een retorische vraag. Terpstra schonk zichzelf zondag in Oudenaarde een jongensdroom, en Nederland een opvolger van Adri van der Poel, in 1986 de laatste winnaar van de belangrijkste Belgische wielerwedstrijd van het jaar.

Terpstra is iemand die ‘rechtdoor’ gaat, in de woorden van ploegleider Wilfried Peeters. En dat werkt in een team dat dit voorjaar bijna alle grote koersen al won

Dat het Terpstra is die Van der Poel opvolgt, mag geen verbazing wekken. Wie de erelijst van Terpstra bekijkt, kan die over de palmares van grote Nederlandse renners leggen. Want, quizvraag, wie waren de twee andere Nederlanders die in hun carrière zowel Parijs-Roubaix als de Ronde van Vlaanderen wonnen?

Dat antwoord zo dadelijk. Eerst nog even over Terpstra. Hij is flandrien, zoals de Belgen zulke coureurs noemen. Iemand die inmiddels ook niet meer gek te krijgen is. Terpstra is iemand die ‘rechtdoor’ gaat, in de woorden van ploegleider Wilfried Peeters. En dat werkt in een team dat dit voorjaar bijna alle grote koersen al won. Iemand met een eigen wil krijgt veel voor elkaar.

Zo begon hij ook zijn profcarrière, bij het Duitse Milram. De Nederlandse Rabobank-ploeg liet hij schieten. Daar paste hij toch niet bij. In zijn jonge jaren was hij vaak een ‘uitschieter’, nooit een veelwinnaar. Geen knecht, maar vaak ook geen kopman. Zo vaak tevergeefs demarreren, dat er wat lacherig over werd gedaan. Zijn handelsmerk, de solo, was vaak het gevolg van een onbezonnen aanval. Geleidelijk, heel langzaam, reed hij zich een weg naar overwinningen, onder meer sterker geworden door het trainen achter de scooter waar zijn vriendin op reed.

Een van zijn zeges was zoals gezegd Parijs-Roubaix, vier jaar geleden, ook na een lange solo. Toen moest hij eigenlijk meteen een kras­lot kopen, zoveel geluk had hij destijds naar eigen zeggen. Zondag, tijdens de Vlaamse wielerhoogmis was van die factor weinig te merken, al reed Terpstra naar eigen zeggen drie keer ‘door een valpartij heen’.

Geen geluk Maar het was deze keer geen geluk dat juist hij voorop kwam te liggen. Terpstra lijkt op zijn 33ste beter dan ooit. Daar waar de kasseien slecht liggen, daar excelleert de Noord-Hollander. Dat bewees hij dit jaar al met winst in de E3 Harelbeke en eerder de GP Le Samyn. Hij kan op die ondergrond beter uit de voeten dan de meeste andere coureurs. Soms moet je demarreren als je kapot zit. Gek genoeg was niet iedereen in België ervan overtuigd dat Terpstra daadwerkelijk een grote kanshebber was voor de Ronde van Vlaanderen. Oké, hij stond op een symbolische foto van de Belgische wielerkrant Het Nieuwsblad als een van de twaalf apostelen die om wereldkampioen Peter Sagan heen zaten. Alleen was hij helemaal rechts gepositioneerd, als ware hij Simon de Zeloot, over wie niet veel bekend is. Terpstra houdt wel van de rol als underdog. Maar ja, dan had hij anderhalve week geleden niet zijn solo in de E3 succesvol moeten afronden, terwijl achter hem Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke vol reden om hem bij te halen. Er rinkelden slechts enkele belletjes: Tom Boonen zag bijvoorbeeld dat Terpstra best wat kon doen in ‘De Ronde’. Hij zei bij de NOS dat Terpstra de enige kon zijn die met kracht de koers open kon breken. Dat soort woorden deden hem goed, vertelde Terpstra, die sinds 2011 in Belgische dienst is bij Quick-Step. Maar, zo zei hij, winnen kan ook alleen door te investeren. Door een goede ploegmaat te zijn. Op die manier kan hij functioneren in een team met winnaars. “Je moet geduld hebben, vertrouwen in jezelf en het grote plaatje zien. Je moet niet egoïstisch zijn. Nou ja, je moet zo egoïstisch zijn dat je durft te investeren.” Het betaalde zich dit jaar terug. Terpstra had vorig jaar voor Philippe Gilbert afstoppingswerk gedaan, nu was het andersom. Gilbert demoraliseerde de tegenstand achter de Nederlander die op 27 kilometer van de finish op de Hotond was begonnen met een solo. Dat is niet de bekendste berg van Vlaanderen, maar wel het moment waarop de Ronde bij zowel de mannen als de vrouwen werd beslist. Op de Oude Kwaremont slalomde Terpstra tussen vluchters Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld door, om alleen aan te komen.