Niki Lauda bepaalde zelf wanneer hij racete

Vrijwel iedereen ging ervan uit dat de crash tijdens de Grote Prijs van Duitsland, waarbij hij bijna levend verbrandde, zijn afscheid van de racesport zou zijn. Maar zes weken na dato stond Lauda gewoon weer met een bolide aan de start van de Grote Prijs van Italië. Zijn hoofd zat in het verband, hij leed nog onder helse pijnen, maar hij vond het verantwoord. Dus startte hij.

Helemaal aan het einde van het seizoen, in het zicht van een mogelijke wereldtitel, gaf Lauda tijdens de Grand Prix van Japan voortijdig op. Het weer daar werd hem al te bar. De Oostenrijker mocht dan onverschrokken zijn, hij had geen zelfmoordneigingen. Bij doorsneeweer was de Formule 1 van die jaren al gevaarlijk genoeg.

Beide beslissingen tekenen Lauda. Hij wist wat goed voor hem was. Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn kont. Het besluit als jongeman om een toekomst in de racerij te zoeken, kwam voort uit precies dezelfde eigenwijsheid.

Geen rijbewijs

Andreas Nikolaus Lauda werd op 22 februari 1949 in Wenen geboren in een welgestelde Oostenrijkse familie. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren industriëlen. De rijkdom stelde hem al jong in staat om met auto’s te crossen – een Volkswagen kever was de allereerste. Dat hij geen rijbewijs had, vormde geen bezwaar. De familiebezittingen waren groot genoeg om niet de openbare weg op te hoeven.

Een beetje in de beslotenheid kevers afraggen, stuitte op weinig bezwaren in de familie. Van het racen je vak maken wel. Een leven in dat vrijbuitercircus paste niet bij de stand van de Lauda’s. Niki liet zich er niet door tegenhouden. Dan maar zonder kapitaal van thuis. Lauda sloot op gewiekste wijze een lening af. Daarmee had hij genoeg geld om zich in te kopen in een Formule-2-team.

In de Ferrari 312 T2 op het Britse Siverstonecircuit in 1977. © Photo News

Als snel stootte hij door naar de Formule 1. In de eerste jaren daar bleef Lauda’s talent nog enigszins onzichtbaar. Hij reed in teams met minder materiaal, zoals March en BRM. Ferrari keek daar doorheen. Dat team contracteerde de Oostenrijker en zou er geen spijt van krijgen. In 1975 werd Lauda voor het eerst wereldkampioen.

Op 1 augustus 1976 gebeurde het bijna fatale ongeval op de Nürburgring. Het circuit gold al als omstreden. Met andere Formule-1-sterren werd overlegd of ze daar nog wel wilden rijden. Lauda stemde tegen, maar voegde zich uiteindelijk naar de meerderheid, die voor was.

Tijdens de race verloor Lauda in de Bergwerkbocht de controle over zijn auto en botste tegen de vangrail. Daarna schoot de wagen weer de baan op. Tollend over het asfalt veranderde de Ferrari in een vuurzee. Vier collega-coureurs kwamen te hulp, een van hen redde hem uit de vlammen.

Veel hoop was er niet. Artsen gingen er vanuit dat Lauda zijn eerste nacht na het ongeval niet zou overleven: de brandwonden waren te ernstig, zijn longen te zeer aangetast.