Nike knielt mee met activistische football-speler Colin Kaepernick

‘Geloof in iets, ook al betekent het dat je alles opoffert. Doe het gewoon.’ Op posters van Nike zullen miljoenen Amerikanen die tekst te lezen krijgen. Samen met het gezicht van een sportman die al twee jaar aan de kant staat omdat hij op het veld aan politiek deed: Colin Kaepernick.

Kaepernick is de man die in 2016, toen hij nog American football speelde bij de San Francisco 49-ers, niet meer stram overeind ging staan wanneer aan het begin van de wedstrijd het volkslied klonk, maar op één knie zonk. Hij protesteerde daarmee tegen de vele dodelijke slachtoffers onder zwarte mannen door politiegeweld.

Zijn actie destijds betekent vermoedelijk het einde van Kaepernicks carrière. Vorig jaar bleek geen enkel team hem te willen hebben.

Zijn voorbeeld werd door een aantal van de – net als Kaepernick overwegend zwarte – spelers in de competitie overgenomen. Dat viel niet bij alle fans in goede aarde. Conservatief Amerika besloot dat zo’n protest ongepast was en van vijandschap getuigde tegen elke politieman, militair of veteraan. Meteen na het bekend worden van de keuze voor Kaepernick kwamen er filmpjes op sociale media waarop mensen hun Nike-schoenen verbrandden.

Hij voert nu actie voor burgerrechten. Zo financiert hij – arm is hij na zes jaar football bepaald niet – een campagne om jongeren te leren wat hun rechten zijn als ze met de politie in aanraking komen.

Het stadion van Santa Clara, oktober 2016. Colin Kaepernick (m) en twee team­genoten op één knie tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. © AFP

Vorig jaar won hij de Mohammed Ali-prijs die het weekblad Sports Illustrated uitreikt aan sportlieden die grote invloed hebben gehad in de wereld. En hij is verwikkeld in een arbitragezaak wegens broodroof tegen de organisatie die het professionele football in de VS beheerst, de NFL.

Nike is ook al jaren een van de hoofdsponsoren van de NFL. Het bedrijf heeft net weer een contract voor tien jaar afgesloten, dat volgens schattingen uit de sector rond 1 miljard dollar gaat kosten. Maar in de publiciteit zullen de Nike-logo’s op de shirts van de spelers voorlopig wisselgeld zijn in vergelijking met de aandacht die Kaepernick zal krijgen.

Mogelijk profiteert Nike op korte termijn van de explosie aan aandacht voor het merk, dat de afgelopen jaren door concurrenten, zoals Adidas, op de hielen werd gezeten. Maar voor de lange termijn lijkt het bedrijf een voorschot te nemen op de afloop van de discussie rond politiek op het veld.

Die woedt nog volop. Terwijl het nieuwe seizoen morgen begint, onderhandelen de NFL en de spelers nog over gedragsregels. President Donald Trump heeft zich er in gemengd en de NFL opgeroepen de ‘hondenzonen’ die volkslied en vlag niet op de gebruikelijke wijze willen eren, van het veld te sturen. In een vrijdag gepubliceerde enquête van tv-netwerk NBC en The Wall Street Journal noemde 54 procent van de ondervraagde Amerikanen het protest ongepast, terwijl 43 procent het wel goed vond.

Maar die twee groepen vallen ongeveer samen met de gebruikelijke verdeling in de politiek: de critici van het protest zijn ouder, witter, Republikeinser dan de voorstanders. Nike heeft ongetwijfeld ook onderzoek gedaan.

En geconcludeerd dat het in ieder geval zelf niet ‘alles opoffert’ door de kant van Kaepernick te kiezen.