Nigerianen en Kenianen vegen elkaar vrolijk de mantel uit op sociale media

"Als je de geschiedenis van Afrika wilt leren kennen, ga dan naar Kenia. Er is daar niets veranderd", leest de Nigeriaanse chemicus Agboola Damilola hardop voor van zijn mobieltje. Zijn stijlvol geklede landgenote en boekhoudster Patience Ossai giert van het lachen om de tweet. Mensen op het terras van het koffiehuis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi kijken verstoord op.

Lees verder na de advertentie

Damilola heeft de smaak te pakken. "Hier is er nog een: Obama is de beste marathonloper, helemaal van Kenia naar de VS gerend om armoede te ontvluchten." Opnieuw volgt een luid lachsalvo.

Op Twitter geven Kenianen Nigerianen ervan langs ...

... en de Nigerianen slaan terug

Felle concurrentie Tussen Nigeria en Kenia bestaat felle concurrentie. Vooral online worden er dagelijks woordenoorlogen uitgevochten door twitteraars aan de west- en oostkant van Afrika. De hilarische maar soms ook grimmige uitwisseling gaan over onder meer sport, mode en cultuur. Wij oplichters? Kenianen zal je bedoele Patience Ossai De concurrentie komt voort uit de posities van beide landen: in hun deel van Afrika zijn Nigeria en Kenia leidende economieën. De rivalen zien zichzelf als Afrikaanse supermachten. Terwijl Nigeria de grootste olieproducent op het continent is, scoort Kenia op IT-gebied. Ook op meer discutabele terreinen is er concurrentie, bijvoorbeeld op het gebied van corruptie. Zo worden Nigerianen steevast in verband gebracht met 419, een verzamelnaam voor allerlei oplichterij. Ossai die sinds een jaar in Kenia woont, wordt kwaad over die stereotypen. "Wij oplichters? Kenianen zal je bedoelen. Ik word elke keer op de markt belazerd, zij het met een beleefde glimlach." De boekhoudster gebruikt echter ook stereotypen voor Kenianen, die de naam hebben zich saai te kleden in vergelijking met andere Afrikanen, die de voorkeur geven aan traditionele ontwerpen in uitbundige kleuren. "Kenianen hebben absoluut geen stijl. Ze dragen westerse kleding, zonder allure. Niemand kan tippen aan Nigerianen als het om stijl gaat", zegt Ossai vol overtuiging. Sinds kort hoort ook muziek in het rijtje van onderwerpen waarmee de inwoners elkaar proberen af te troeven. Kenia en Nigeria staan samen met Zuid-Afrika aan de muzikale top op het continent. De Nigeriaanse zanger Burna Boy liet zijn fans in Kenia tot vier uur 's morgens wachten voordat hij op het podium verscheen met een optreden waar de lusteloosheid vanaf droop. Na drie kwartier hield hij het voor gezien. Het teleurgestelde publiek eiste de 15 euro entree terug en toen dat niet lukte zocht het zijn heil op Twitter. "Ik verlaag me niet tot het niveau van boeren", twitterde Burna Boy, doelend op Kenianen. "Alle Nigerianen zijn oplichters", antwoordde een ex-fan in Kenia. En zo ging het dagenlang door.

Centrum van het Afrikaanse universum Slechts weinig Kenianen wonen en werken in Nigeria. Maar andersom verblijft een flink aantal Nigerianen in Kenia, waar ze werken bij internationale bedrijven of organisaties zoals de Verenigde Naties in Nairobi. Chemicus Damilola kwam vorig jaar naar Kenia en is eigenlijk juist aangenaam verrast. Hij merkt op dat de realiteit anders is dan wat hij op Twitter tegenkwam. "Ik moet toegeven dat wij geloven dat Nigeria het centrum van het Afrikaanse universum is. Maar er zijn hier in Kenia zoveel dingen beter dan in Nigeria. Alles is beter georganiseerd." Damilola's kantoor biedt uitzicht op het wildpark van Nairobi. Regelmatig ziet hij bavianen, buffels en zebra's. "Op Twitter maken Nigerianen grappen over hoe Kenianen voor hun dieren zorgen. Wij zien wild namelijk als voedsel. Maar Kenianen hebben het slim aangepakt, want westerlingen betalen veel geld om die wilde dieren te kunnen zien." Zowel Ossai als Damilola zegt een genuanceerder beeld te hebben gekregen van Kenia. Maar ze lachen uitbundig als Ossai de laatste vinnige tweets voorleest uit het twitterduel tussen beide landen. "Ik wilde meedoen aan #KenyaVsNigeria. Maar ik ben goed opgevoed en heb geleerd nooit grapjes te maken over de minderbedeelden."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.