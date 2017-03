Nigeriaanse hoofdstad doet luchthaven op slot, net als de economie krimpt

Uitgerekend nu de Nigeriaanse economie voor het eerst in 25 jaar krimpt, neemt de overheid een maatregel die veel Nigerianen treft: het internationale vliegveld van hoofdstad Abuja gaat op slot. Zes weken lang. De landingsbaan krijgt een nieuwe laag asfalt, vandaar.

Veel inwoners van Abuja, een stad met zes miljoen inwoners, zijn voor hun inkomen afhankelijk van de luchthaven. Wat de bagagesjouwers, cateraars, koeriers, autoverhuurders, geldwisselaars, schoenpoetsers en barmedewerkers moeten beginnen tussen 8 maart en 19 april is onduidelijk. Verder lopen hotels, restaurants en taxi’s de nodige omzet mis. Voor de Nigeriaanse middenklasse is het vliegtuig een alledaags vervoersmiddel.

Het asfalt is ruim over datum. Diepe gaten in de landingsbaan zorgen voor onveilige situaties, zegt de minister van transport. Een Lufthansa-toestel stond dit jaar bijvoorbeeld drie dagen aan de grond doordat het beschadigd raakte bij de landing. Het alternatief - ’s nachts aan de slag en het vliegveld overdag vrijgeven - kan wel twee jaar duren, volgens de directeur van de Duitse onderneming Julius Berger die de klus uitvoert. De baan is volgens Wolfgang Goetsch van begin tot eind verrot.

Catering en technologie De overheid biedt vliegmaatschappijen een omleiding aan via het veel kleinere Kaduna, dat 230 kilomter verderop ligt. De minister van luchtvaart Sirika Hadi verspreidde laatst een video van de brandweeroefening op de opgeknapte luchthaven in Kaduna en liet gisteren op Twitter zien dat de nieuwe bagageband draait. Ook is er een nieuwe weg aangelegd. Maar volgens British Airways ontbreekt het Kaduna aan catering en technologie, zoals een geautomatiseerd inchecksysteem. Verder is de route tussen Kaduna en Abuja onveilig: in het noorden worden regelmatig mensen ontvoerd. British Airways wijkt daarom uit naar Lagos, de zuidelijke havenstad, of geeft klanten geld terug. Lufthansa en South African Airways cancelen hun vluchten liever. Ondertussen zit Nigeria al zes weken zonder president Opec-lid Nigeria zit flink in de problemen door de lage olieprijs. Deze week werd bekend dat het binnenlands bruto product vorig jaar met 1,5 procent daalde. De oliesector kromp met 14 procent, ook door toegenomen vandalisme in de Niger Delta. Dat is zo problematisch omdat 70 procent van de overheidsuitgaven van de olie afhangen. Er is een enorm tekort aan buitenlandse valuta. Tekst loopt door onder afbeelding. De Nigeriaanse vicepresident Yemi Osinbajo. © AFP Ondertussen zit Nigeria al zes weken zonder president: Muhammadu Buhari zou in Londen een medische behandeling ondergaan. Wanneer hij terugkomt, is onbekend.

Vakantie Vicepresident Yemi Osinbajo, die Buhari’s afwezigheid ‘vakantie’ noemt, is volgens analytici een voortvarende vervanger. Zo heeft hij de visaregels vereenvoudigd om buitenlandse investeerders te trekken. De centrale bank nam vorige week een eerste stap richting devaluatie van de naira, iets waartegen Buhari zich eerder had uitgesproken. Wie in Nigeria wil zakendoen, kan de nodige hindernissen verwachten: in de Doing Business-index van de Wereldbank staat het op plek 169. Om daar iets aan te doen, kondigde Osinbajo een ‘Ease of Doing Business’-campagne af van zestig dagen. Want wat is belangrijker voor de handel, zei Osinbajo, dan een goed functionerende luchthaven? In dat kader verraste hij de luchthaven van Lagos laatst met een inspectiebezoek. Volgens het officiële persbericht controleerde hij samen met de luchtvaartminister de toiletten, merkte op dat sommige bagagebanden niet werkten, net als de airconditioning, de liften en roltrappen. Een dag later ontsloeg hij de nodige officials. Want wat is belangrijker voor de handel, zei Osinbajo, dan een goed functionerende luchthaven?

