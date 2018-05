Nigeria doet high-makende hoestdrank in de ban

Productie en import zijn vanaf deze week verboden, aldus een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid. Dat besluit viel na een maandenlang onderzoek naar wijdverbreid misbruik van hoestdrank in het West-Afrikaanse land, zo meldt de overheid. De Britse BBC berichtte begin deze week echter ook al over de verslavingsepidemie, die de laatste jaren flink toeneemt.

De Nigeriaanse senaat schat dat er elke dag drie miljoen flesjes codeïnesiroop worden gedronken, en dat is slechts in twee van de 36 staten. Het ingrediënt codeïne maakt de hoestdrank verslavend. Jongeren mixen het met frisdrank, of drinken het puur op siroopfeesten. Het probleem speelt niet alleen in Afrikaanse landen als Kenia, Ghana, Niger en Tsjaad, ook in de Verenigde Staten proberen jongeren via hoestsiroop in een roes te raken.

Codeïne behoort tot dezelfde chemische familie als heroïne. Het werkt effectief als pijnstiller, maar neem je er veel van in, dan krijg je er een high gevoel van. Overmatig gebruik is niet zonder gevaar. Naast nierbeschadiging en epileptische aanvallen, kan de codeïne ook psychoses veroorzaken zoals hallucinaties en, bij extreme hoeveelheden, zelfs schizofrenie.

Winstgevend

Nigeria importeert het verslavende goedje, en meer dan twintig farmaceutische bedrijven in Nigeria verwerken het vervolgens in siroop. Deze productie was tot dusver legaal. Het was wel al verboden om het medicijn te verkopen aan mensen zonder doktersbriefje of farmaceutische licentie. De verkoop op de zwarte markt blijkt volgens undercover onderzoek van de BBC flink winstgevend. “In een week kan ik makkelijk een miljoen flesjes verkopen”, aldus een medewerker op verborgen camera. “Als iemand verslaafd is en hij heeft het nodig, speelt prijs geen rol.”

De Nigeriaanse drugspolitie doet regelmatig invallen bij bendes om de codeïnesiroop in beslag te nemen die bedoeld is voor de zwarte markt. Bij een recente inval maakte zij 24.000 flesjes buit. Hoewel dat een succes was, zegt de organisatie te worstelen met de grote schaal van de hoestsiroopepidemie.

Aisha Buhari, de vrouw van de president van Nigeria, reageert geschrokken op de berichtgeving. In een post op instagram zegt ze bedroefd te zijn over de exponentiële toename van drugsgebruik, vooral in het noorden van Nigeria. Ze roept allerlei partijen, zoals veiligheidsinstanties, medicijnfabrikanten en ouders op een einde te maken aan deze dreiging.