Nieuwsquiz: tien jaar iPhone. Hoeveel weet u eigenlijk van de smartphone?

Sindsdien is hij niet meer uit ons leven weg te denken. In de trein, in bed, zelfs op het toilet. Het betekende de geboorte van de selfie en baande de weg naar sociale media. We speelden spelletjes, verstuurden eindeloos veel e-mails en ontdekten Whatsapp. Tegenwoordig spreken we zelfs van een smartphoneverslaving en waarschuwt SIRE in een campagne voor de gevaren van sociale media.

Over de snelle ontwikkeling van smartphones valt genoeg te zeggen. Bijvoorbeeld de enorme afvalberg die ze veroorzaken: nieuwe modellen volgen elkaar in rap tempo op en doen de consument telkens weer verlangen naar een nieuwe. Of de voortdurende strijd tussen producenten, die Apple maar niet of nauwelijks lijkt te verliezen. Mensenrechtenorganisaties doen hun best misstanden in de smartphonefabrieken in Azië aan te kaarten en als er weer eens een nieuwe iPhone gepresenteerd wordt, is het commentaar niet van de lucht.

Maar Apple gaat door. Net als al die andere smartphonemakers. Komt de een met een buigbaar scherm en de ander met een waterdichte variant. De kans dat u er nu een in uw broekzak heeft – of dat u dit leest vanaf een smartphone – is vrij groot. Maar hoe groot eigenlijk? En wie had eigenlijk het touchscreen als primeur? Test uw kennis over smartphones met onze quiz.

