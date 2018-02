Nieuwkomer stuit bij inburgering op malafide taalbureaus

Inburgeraars vallen ten prooi aan malafide taalbureaus. Veel bedrijven storten zich op de lucratieve inburgeringsmarkt. Ze bieden onvoldoende onderwijs en zijn vooral uit op het inburgeringsbudget van de cursist.

Verschillende taalbureaus zagen het afgelopen jaar cursisten overstappen naar nieuwe bureautjes, blijkt uit een rondgang van Trouw langs taalbureaus. Soms krijgen cursisten de helft minder les dan afgesproken. Malafide bureaus bellen zwakke cursisten af als er een controle dreigt, rommelen met facturen en geven lessen in het Arabisch.

In sommige gevallen ronselen de nieuwkomers cursisten van een gevestigd taalbureau door hen kortingen, laptops of gratis boeken aan te bieden. Keurmerkverstrekker Blik op Werk ontving vorig jaar 110 klachten. De organisatie heeft grote zorgen over zeker een tiental scholen.

'Een taalbureau uit Alphen aan den Rijn kwam de mensen voor de deur oppikken om ze met busjes daar naartoe te rijden'

Onderzoek Minister Koolmees van sociale zaken heeft woensdag een onderzoek naar deze praktijken aangekondigd. In een Kamerdebat over de kwestie zei Koolmees dat hij ‘anonieme meldingen’ van fraude heeft ontvangen. Koolmees hoopt dat het onderzoek voor de zomer is afgerond. De afgelopen jaren kwamen veel nieuwe taalbureaus op de markt. Het staat cursisten vrij om over te stappen naar andere aanbieders. Zij kunnen sinds 2013, toen er een nieuwe wet inburgering werd ingevoerd, zelf hun taalbureau te kiezen. Namens de overheid biedt de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) de inburgeraars een lening aan van 10.000 euro. Als zij binnen drie jaar inburgeren, hoeven zij die niet terug te betalen. Bij Mondo in Goes vertrokken 16 van de 70 cursisten naar een nieuwkomer met een aspirant-status. Twee vertrokken cursisten kwamen na een paar maanden teleurgesteld terug. Ook meldden zich twee cursisten van de nieuwkomer die wilden overstappen. Zij hadden wekelijks niet de beloofde 7,5 uur maar slechts vijf uur Nederlandse les gekregen, er waren niet voldoende docenten, en de school belde ’s ochtends zwakke cursisten af, wanneer ze signalen kregen dat toezichthouder Blik op Werk een controlebezoek zou houden. Sommige malafide taalbureaus laten vooraf door cursisten facturen ondertekenen. Sinds 1 januari mag dit niet meer, omdat bureaus daarmee geld kunnen innen voor lessen die ze niet geven.