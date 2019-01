Nieuwjaarsduikers moeten rekenen op onstuimig weer

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen telt 10.000 deelnemers, de andere mensen doen mee aan een van de 131 duiken in de zee, rivieren, kanalen en meren elders in het land.

De duik in Scheveningen, volgens de organisatoren de grootste ter wereld, begint om 12.00 uur. Ook buiten Nederland is de duik op 1 januari populair; wereldwijd vindt de traditie plaats op 156 plekken, waaronder in Singapore, Bahrein en Suriname.

Koudste duik was in 2004 Voor de deelnemers in Nederland is er goed nieuws: het zeewater is met 7 tot 8 graden iets warmer dan normaal. Ook is het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo’n 5 graden. De koudste duik was volgens de organisatoren in 2004, toen de gevoelstemperatuur uitkwam op min 6,2. In 2013 was het de warmste duik, met een gevoelstemperatuur van 12 graden. In de kustgebieden wordt windkracht zes verwacht, op de Wadden zelfs windkracht acht. De maximale temperaturen liggen tussen de 5 en 8 graden. Maar door de stormachtige wind voelt het kouder aan.

De zeewatertemperatuur ligt dinsdag tussen de 6 en 8 graden. Op een enkele bui na blijft het droog.

De rest van de eerste januariweek verloopt volgens Weeronline aan de zachte kant. Ook waait het minder hard dan op nieuwjaarsdag met een overwegend matige noordenwind.

