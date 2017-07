Nieuwe zuuraanval in Londen

Het motief lijkt diefstal te zijn, gericht op fietskoeriers van onder andere Deliveroo en UberEats, die pizza's en andere afhaalmaaltijden bezorgen. Twee jongens van 15 en 16 zijn aangehouden.

Ooggetuigen vertellen dat ze slachtoffers zagen gillen van de pijn. "Ik zag hoe politie water over het gezicht van een jongen spoelde. Hij hield maar niet op met schreeuwen, zoveel pijn had hij", zei Jon Moody, inwoner van de wijk Hackney, tegen de BBC.

De politie heeft nog niet veel informatie over de slachtoffers prijsgegeven, maar bekend is inmiddels dat één van hen, een 24-jarige jongen, voor het leven verminkt is.

Zuuraanvallen komen steeds vaker voor in Groot-Brittannië, met name in Londen. Het aantal aanvallen is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Vorige maand verminkte een blanke Brit het gezicht van twee Brits-Pakistanen met een zeer agressieve stof. De man en vrouw zaten in de auto bij een stoplicht te wachten toen een 25-jarige man ineens het zuur in hun gezicht gooide. De politie gaat daarbij uit van een racistisch motief, gericht tegen moslims.

En in april raakte een groep van 20 clubbezoekers gewond toen twee mannen zuur in het gezicht van willekeurige mensen begonnen te spuiten. Twee van hen raakten deels blind.

Het hoofd van de Londense politie noemt de stijging van het aantal zuuraanvallen zorgwekkend. "Het is compleet barbaars", zei ze tegen het radiostation LBC. "Het zorgt voor afgrijselijke verwondingen. De aanval van gisteravond lijkt te maken hebben met een serie overvallen, waarbij we gelukkig twee arrestaties hebben verricht."

Spoeddebat

Londense bendes zijn het vaakst betrokken bij zuuraanvallen, die het middel ofwel inzetten bij diefstal ofwel tegen rivaliserende bendes. Zij gebruiken de zuren steeds vaker als wapen dan bijvoorbeeld een mes, zegt criminoloog Simon Hardix. "Het is een eenvoudige manier om angst te zaaien. Daarnaast staat er op een aanval met een mes een hogere gevangenisstraf dan een zuuraanval."

Het moet zo snel mogelijk strafbaar worden gesteld dat iemand bijvoorbeeld met een fles zwavelzuur over straat kan lopen Parlementslid Stephen Timms van Labour

Hardix zegt dat salpeterzuur en zwavelzuur, de zuren die bij aanvallen het meest gebruikt worden, veel te makkelijk verkrijgbaar zijn. "Dat zou moeten veranderen."

Het is overigens geen nieuw fenomeen. Met name in India, Pakistan en Bangladesh gebruiken mannen het in eerwraaksituaties tegen vrouwen. Ook in Groot-Brittannië kwamen zuuraanvallen al voor in de 19e eeuw.

Toch schrikt de politiek van de huidige omvang in Londen. Parlementslid Stephen Timms van Labour heeft voor maandag een spoeddebat aangevraagd in het Lagerhuis. Hij wil hogere straffen en het veel moeilijker maken om zuren te kopen door een leeftijdsgrens in te voeren. Ook wil hij de politie meer mogelijkheden geven om potentiële daders op te pakken.

"Het moet zo snel mogelijk strafbaar worden gesteld dat iemand bijvoorbeeld met een fles zwavelzuur over straat kan lopen", zegt Timms. Al liet de politie wel weten dat het haast onmogelijk is dat na te leven, aangezien veel bijtende stoffen in elke supermarkt te krijgen zijn en veelal voor huishoudelijk gebruik worden aangeschaft.