Nieuwe wet moet voorkomen dat Nepalezen ongestelde vrouwen verbannen

Veel hindoeïstische vrouwen in de bergstaat vertrekken iedere maand voor een paar dagen naar een hut, stal of andere schuilplek. Een vorm van religieuze ballingschap. Zo lang ze vloeien, zijn ze onrein, en dus mogen ze niet in de buurt komen van mannen, niet-ongestelde vrouwen, voedsel en hun eigen huis.

Is dat contact er toch, dan roept dat volgens het volksgeloof onheil af. Het menu tijdens die zogeheten ‘chhaupadi’ bestaat meestal uit rijst, water en zout, en de hutjes zijn vaak nauwelijks geïsoleerd. Comfort heeft geen prioriteit. Meestal krijgen ze letterlijk alleen een doekje voor het bloeden.

Een schending van mensenrechten, vindt de Nepalese regering. Begin dit jaar nam ze een wet aan die betrokkenheid bij chhaupadi verbiedt. Mannen die vrouwen nog naar de hut sturen, riskeren een geldboete van 3000 Nepalese roept, ofwel 40 euro. Deze maand werd die van kracht.