Nieuwe voorzitter zwembond moet het raam openzetten in het zwembad

Het clubhuis van de Amersfoortse zwemvereniging AZ&PC, met uitzicht op het antieke 50-meterbad, zag Marius van Zeijts jarenlang als een verlengstuk van zijn woonkamer. De nieuwe voorzitter van zwembond KNZB vergaderde daar in zijn tijd als preses van de club twee keer per maand.

Hij vond het belangrijk om altijd aanspreekbaar te zijn, ook al verstoorde dat de vergadering, zo schrijft Van Zeijts in zijn sollicitatiebrief waarmee hij een – geslaagde – gooi deed naar het voorzitterschap van de bond. Aanwezig zijn, maximale communicatie, transparantie: termen waar zijn brief bol van staat. Het is precies de boodschap die zwemverenigingen op dit moment willen horen, nadat ze zich jarenlang hebben geërgerd aan de gesloten ­cultuur binnen de bond.

Tegenkandidaat Toen Michel Bezuijen door het bestuur naar voren werd geschoven als beoogd opvolger van Erik van Heijningen, kwamen de clubs in actie. De zwemverenigingen PSV, GZC Donk en ZPC Amersfoort (voorheen AZ&PC) vonden het belangrijk dat er een tegenkandidaat was die het zou opnemen tegen de huidige vicevoorzitter Bezuijen, die tevens burgemeester van Rijswijk is. Want, zo vond ook oud-topzwemmer Johan Kenkhuis die het initiatief steunde, ‘er moest wel wat te kiezen zijn’. Het werd geen burgemeester, maar een generaal. Van Zeijts, die ­jarenlang bij defensie werkte, wordt door de clubs gezien als de verenigingsman die een frisse wind kan laten waaien op het bondskantoor in Nieuwegein. Vorige week zaterdag werd hij met ruime meerderheid gekozen tot nieuwe voorzitter, nadat ­Bezuijen zich vlak voor de stemming had teruggetrokken. Hein Megens, voorzitter van de Goudse club Donk, hoopt dat verenigingen zich weer gehoord gaan voelen onder Van Zeijts. “Hij moet een raam openzetten voor een frisse wind.” Volgens Megens was het bestuur altijd ‘sympathiek en correct’ richting verenigingen en werd er geluisterd, maar bleef het vervolgens vaak stil. “Als ze wat van plan waren werd er wel gepraat, maar daar hoorde je dan weken of maanden niets van, tot er ineens een stukje besluitvorming uit kwam. Het systeem was te gesloten.” Het werd geen burgemeester, maar een generaal De nieuwe voorzitter belooft het land in te trekken om te luisteren naar wat er speelt bij de clubs, die al jaren worstelen met een ledendaling en moeite hebben de hoge huurkosten van de baden op te brengen. Omdat Van Zeijts binnenkort met pensioen gaat, verwacht Megens een grote betrokkenheid. Meer dan Bezuijen volgens hem had kunnen geven, vanwege zijn politieke carrière. “Omdat hij politiek geëngageerd is, zou het ook misschien een keer voor kunnen komen dat bepaalde besluiten die hij moet nemen gevoelig liggen. Dat is niet handig.”

Helder communiceren Bovendien zou voormalig generaal Van Zeijts vanwege zijn achtergrond bij defensie helder kunnen communiceren. “Of het nou goed of slecht nieuws is, hij kan het met kant en klare taal aan ons duidelijk maken”, aldus Megens. Verenigingen hebben hun stem nu laten horen. Megens hoopt dat die actieve houding ook na het traditionele gekibbel in het weekend tijdens de wedstrijden in stand blijft. “Soms heeft iedereen de mond vol van wat er allemaal niet goed is bij de KNZB, maar het moet nu wel opgepakt worden door de clubs. Anders is het alleen maar een proteststem, daar heb je niets aan.” Annemieke Beute, beleidsadviseur bij de KNZB, zegt dat de bond blij is met de nieuwe voorzitter. “Hij komt zeer gemotiveerd over.” Doordat Bezuijen vooraf de handdoek in de ring gooide, nam de algemene ledenvergadering een andere wending dan gedacht. “Michel gaf aan dat het beter was voor de organisatie als er één persoon kandidaat zou zijn. Dat was een verrassing voor ons.” Op dit moment woont Van Zeijts nog in Zuid-Frankrijk, waar hij directeur is bij een helikopterbedrijf van de Navo. De komende maanden rondt hij zijn werkzaamheden bij defensie af, waarna hij terug keert naar Nederland om het stokje over te nemen van Van Heijningen, die na 16 jaar afscheid neemt. Sinds 1978 vervulde Van Zeijts verschillende ­bestuurlijke functies binnen de zwemwereld. Zelf deed hij aan ­wedstrijdzwemmen en waterpolo.

