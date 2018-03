Nieuwe voorzitter van de Fed kondigt kleine renteverhoging aan

Een nieuwe man aan het roer wil nog niet zeggen dat het roer ook om gaat. Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve (Fed), het stelsel van Amerikaanse centrale banken, bewees dat gisteren. Hij verhoogde het Amerikaanse rentetarief met een kwart procent en volgde daarmee zijn voorganger Janet Yellen, de Democrate die zo’n verhoging vorig jaar al had aangekondigd. Door de maatregel wordt het lenen van geld in de VS ietsjes duurder.

In de loop van dit jaar zullen nog twee verhoginkjes (van 0,25 procent) volgen

De beslissing van Powell, een Republikein, kwam niet als een verrassing. In de jaren dat hij in het bestuur van de Fed zat, steunde hij de lijnen die Yellen uitzette. In 2015, toen de Amerikaanse economie de financiële crisis te boven was en de werkloosheid fors was afgenomen, verhoogde Yellen de rente van 0 procent naar 0,25 procent en sindsdien zijn kleine verhoginkjes gevolgd: het besluit van gisteren brengt de rente tussen de 1,5 en 1,75 procent. In de loop van dit jaar zullen nog twee verhoginkjes (van 0,25 procent) volgen. Ook die had de Fed vorig jaar al onder Yellen min of meer aangekondigd.

Trump Toch werd er met gisteren met enige spanning naar Powells optreden uitgekeken. Het was voor de eerste keer dat hij een belangrijke Fed-vergadering voorzat. De Amerikaanse economie groeit al jaren stevig flink en de officiële werkloosheid is gedaald naar een uitzonderlijk laag niveau, al zijn er veel Amerikanen die geen werk hebben, maar die officieel niet als werkloos worden geteld. Maar sinds de Fed vorig jaar zijn plannen met de rente uitstippelde, zijn er ook dingen veranderd. President Trump verlaagde de belastingen en verlaagde ook de vennootschapsbelasting. Daardoor komt er waarschijnlijk veel geld de VS binnen dat Amerikaanse bedrijven nu nog elders hebben opgepot omdat ze geen trek hadden om die hoge vennootschapsbelasting te betalen. Trump voert morgen invoerheffingen in op buitenlands staal en aluminium en komt dezelfde dag mogelijk met heffingen op tal van producten uit China. Door dat alles is de kans groot dat de prijzen in de Verenigde Staten gaan stijgen en de inflatie toeneemt. Powell verwacht dat de prijzen stijgen, maar de inflatie komt niet boven de 2 procent Voor Jerome Powell is dat echter geen reden om uit Yellens voetsporen te treden. Hij verwacht dat de prijzen stijgen, maar de inflatie komt niet boven de 2 procent. Daarom zijn extra renteverhogingen – buiten die twee verhoginkjes van een kwart procent dan – niet nodig.