Nieuwe verkenning op komst: Rutte noemt coalitie met GroenLinks 'onwaarschijnlijk'

Ook de meeste partijen vinden een nieuwe verkenningsronde nodig omdat er geen enkele combinatie van partijen is die nu voor de hand zou liggen nadat onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks maandag concludeerden dat verdere gesprekken om een nieuw kabinet te vormen geen zin hebben.

De verschillen, onder meer op het gebied van migratie, bleken onoverbrugbaar. Dit benadrukt Schippers dinsdag ook in haar brief. “Op meerdere aspecten van het onderwerp migratie konden de vier fractievoorzitters op 11 mei uiteindelijk geen overeenstemming bereiken.”

Schippers sprak tijdens het weekeinde afzonderlijk met de vier en drong er bij hen op aan om maandag 15 mei knopen door te hakken. Verder uitstel had volgens Schippers geen zin. Die maandag liep het vervolgens stuk. Schippers schrijft dat ze haar rol als informateur als ‘beëindigd’ beschouwt.

De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend over de mislukte formatiepoging van een nieuw kabinet. Dat liet Kamervoorzitter Khadija Arib dinsdag weten na overleg met alle fractievoorzitters. Tijdens het debat, dat om 10.45 uur start, bespreekt de Kamer het verslag van informateur Edith Schippers, maar moet ook duidelijk worden hoe het verder moet nu is gebleken dat de verschillen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks te groot zijn. “De vervolgstap is dat de Kamer over het verslag debatteert”, zei Arib. “Maar ze kunnen ook vragen stellen aan de informateur.” Het is de eerste keer is dat een formatie is mislukt sinds de Tweede Kamer de regie overnam van de koning.

Geen logische combinaties

De informateur - mogelijk wordt Schippers herbenoemd - krijgt waarschijnlijk de opdracht om het speelveld opnieuw te verkennen. Dat is nodig omdat er geen enkele combinatie van partijen is die nu onmiddellijk voor de hand ligt, vinden de meeste partijen. Alles ligt weer open en de partijen nemen opnieuw hun posities in.

Premier Mark Rutte liet al weten dat de VVD ook nu niet met de PVV wil samenwerken. Ook acht hij een nieuwe poging om met GroenLinks een regering te vormen onwaarschijnlijk. "Het lijkt me heel ingewikkeld om dit weer te laten herleven." SP-voorman Roemer zei op zijn beurt de VVD nog altijd uit te sluiten. PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher gaf aan vooralsnog niet beschikbaar te zijn om aan te schuiven bij onderhandelingen over een nieuw kabinet. “Ik wil eerst weten of de breuk met GroenLinks toneel was of dat het serieus was,” aldus Asscher. Na het Kamerdebat bepalen de sociaal-democraten hun definitieve standpunt. Asscher zei eerder dat de PvdA na haar zware verkiezingsnederlaag niet de aangewezen partij is om te gaan regeren. Hij noemde toen een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 als mogelijk alternatief als besprekingen met GroenLinks of ChristenUnie mislukken.

Schippers schrijft in haar brief dat de verkenning wat haar betreft moet leiden tot een kabinet dat ‘vruchtbaar kan samenwerken’ met zowel de Tweede als Eerste Kamer. Schippers spreekt in haar brief niet meer van een kabinet dat in beide Kamers over een meerderheid beschikt.

