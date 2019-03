Nieuwe verdachte Utrecht aangehouden, politie zoekt getuigen

Twee mannen van 23 en 27 jaar die eerder werden aangehouden, zijn vrijgelaten. Er is niet vastgesteld dat ze betrokken zijn bij deze gebeurtenis, meldt het Openbaar Ministerie. Zij zijn geen verdachten meer.

De Dienst Speciale Interventies hield de 40-jarige man dinsdag in de middag aan bij een woning in Utrecht. Volgens het OM wordt de man verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Zijn rol wordt onderzocht.

De 37-jarige hoofdverdachte, Gökmen T., zit nog vast. De schietpartij kostte drie mensen het leven en er vielen meerdere gewonden.

Oproep aan getuigen

In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie dinsdagavond een oproep gedaan aan mensen die getuige waren van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De politie denkt niet alle getuigen te hebben gesproken, omdat veel mensen zich uiteraard zo snel mogelijk in veiligheid hebben gebracht.

Een woordvoerder zei dat de politie graag in contact wil komen met iedereen die de schietpartij heeft gezien, ook met degenen die zelf denken dat ze niets belangrijks te melden hebben.

Verder vroeg de politie mensen die beelden hebben van de schietpartij die niet online te verspreiden. Die mensen worden verzocht die beelden rechtstreeks op te sturen via het online tipformulier van de politie.