Nieuwe topman van Volkswagen heeft plots haast met de vernieuwing

Er moet meer vaart in bij Volkswagen. Meer vaart in de ontwikkeling van elektrische auto's, in digitalisering en zelfsturende auto's en in nieuwe diensten op het gebied van mobiliteit. De veranderingen in de autowereld gaan snel en Volkswagen moet bij die ontwikkelingen voorop blijven lopen.

Die boodschap verkondigde Herbert Diess, de nieuwe bestuursvoorzitter van het Volkswagen-concern (met merken als Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche en Lamborghini) gisteren in een brief aan de werknemers van Volkswagen én in zijn eerste persconferentie als bestuursvoorzitter. Wat Diess precies gaat doen om de vaart bij Volkswagen te versnellen, zei hij niet.

Nummer 1

Wel kan hij voortbouwen op plannen die zijn voorganger, Matthias Müller, eerder lanceerde. Die kondigde in 2016 aan dat Volkswagen in 2025 de nummer 1 op het gebied van e-auto's zou zijn. "We vinden de auto opnieuw uit", zei Müller destijds. In 2025 moeten er 80 e-modellen zijn en moeten er 3 miljoen e-auto's van de concernbanden rollen. Müller beloofde ook vele miljarden te investeren in eigen batterijenfabrieken, in de ontwikkeling van elektrische motoren en in zelfsturende auto's. Toch was Müller voor de commissarissen van Volkswagen blijkbaar niet de ideale man om leiding te geven aan de transformatie van het grootste autoconcern van Duitsland, dat aanvankelijk weinig zag in elektrische auto's, maar onder Müller van koers wijzigde.

Beslissingen moeten sneller worden genomen en, soms, lager in het concern

Diess kondigde meteen een aantal organisatorische veranderingen aan. De 'publieksmerken' Volkswagen, Seat en Skoda moeten meer samenwerken. Beslissingen moeten sneller worden genomen en, soms, lager in het concern. De truck- en busdivisie, bekend van merken als MAN en Scania, wordt apart gezet en gaat mogelijk naar de beurs. Volkswagen wil wel een meerderheidsbelang houden in het (nieuwe) bus- en truckbedrijf. Bij dat bedrijf werken 81.000 mensen. Zij produceerden vorig jaar 205.000 bussen en vrachtwagens.