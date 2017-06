Nieuwe start voor hockeysters

Bondscoach Alyson Annan heeft zich hersteld van haar blunder in Rio. Ze koos Marloes Keetels als aanvoerder om Oranje tactisch vorm te geven.

Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar de finale werd verloren van Groot-Brittannië, namen veel gezichtsbepalende spelers afscheid bij de Nederlandse vrouwenploeg. Ellen Hoog, Maartje Paumen en Naomi van As stopten, net als keeper Joyce Sombroek, die vanwege heupslijtage haar interlandcarrière moest beëindigen.

Een van de beoogde opvolgers, Lidewij Welten, doet vanwege een voetblessure niet mee aan de Hockey World League. "Er is in korte tijd veel veranderd", beaamt Alyson Annan, die na een maandenlange evaluatie mocht aanblijven als bondscoach. De hockeybond verlengde haar contract tot en met het WK in Londen, met de intentie om door te gaan tot en met de Spelen in Tokio.

Het 'nieuwe' Oranje

Annan is benieuwd naar de presentatie van het 'nieuwe' Oranje tijdens de Hockey World League, waar behalve Schotland ook Zuid-Korea, China en Italië tegenstander zijn in de poulefase. "We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de verbinding met elkaar; om hard voor elkaar te willen werken", stelt Annan. "We hebben een beeld van hoe we willen spelen en hoe het team zich dient te gedragen." Of het team zoekende is naar een nieuwe hiërarchie? "Nee, totaal niet", zegt de oud-speelster resoluut. "Iedereen respecteert en accepteert de nieuwe leiders van dit team."

De Australische Annan koos voor Marloes Keetels (Den Bosch) als aanvoerder. Keetels werd, ietwat verrassend, verkozen boven de meer ervaren Welten en Carlien Dirkse van den Heuvel. Annan looft echter het tactisch vermogen van Keetels. "Marloes is tactisch extreem sterk. Ze weet precies wat het team nodig heeft."

Keetels zelf voelt zich comfortabel in haar nieuwe rol. "Het aanvoerderschap is geen kwestie van even een boekje lezen en dan beheers je het", zegt ze. "Ik zal het moeten leren en daarin mijn eigen stijl moeten vinden. Het is af en toe nog even zoeken, maar tot nu toe gaat het goed. Leidinggeven zie ik als mijn sterke punt."