Nieuwe regering geeft miljarden extra uit en dat valt goed in Italië

Mirella Valloni (72) en haar echtgenoot Remo Roma (78) hebben zondag op een zonnig pleintje in Rome, op een tafel die met een grote vlag van de Lega was bedekt, vóór het regeerakkoord van de Vijfsterrenbeweging en de Lega gestemd. Hun stembiljetten verdwenen in een doos met stickers van de rechtse anti-immigratiepartij erop. De Lega wilde afgelopen weekend van haar kiezers weten hoe ze over het coalitieakkoord denken. In het hele land hebben ruim tweehonderdduizend Italianen gestemd en 91 procent daarvan heeft zijn zegen gegeven. 45.000 leden van de Vijfsterrenbeweging hadden vrijdag al massaal ‘ja’ tegen de plannen van de twee partijen gezegd.

Lees verder na de advertentie

Het is vernederend om je kind te moeten vragen je huur te betalen. We hopen met deze regering onze waardigheid terug te krijgen. Mirella Valloni (72)

“Wij zijn ervan overtuigd dat een regering van de Vijfsterrenbeweging en de Lega dit land kan veranderen”, zegt Valloni. “We verwachten bijvoorbeeld dat de pensioenen omhoog gaan. Mijn man krijgt een pensioen van 800 euro per maand en ik niets. Hoe kunnen we daar van rondkomen? Het is vernederend om je kind te moeten vragen je huur te betalen. We hopen met deze regering onze waardigheid terug te krijgen.”

De kiezers zijn vooral gecharmeerd van de lagere belastingen, de hogere pensioenen en de lagere pensioenleeftijd die worden beloofd, en ze vinden het goed dat alle politici die zichzelf in het verleden een dik pensioen van meer dan vijfduizend euro per maand hebben bezorgd daar nu op zullen worden gekort. De Italianen zijn nog altijd armer dan ze waren voordat de bankencrisis uitbrak en snakken naar betere inkomens en meer koopkracht.

De EU-partners zijn bezorgd over de eurosceptische regering, die zo goed als zeker deze week aantreedt en die bakken met geld wil uitgeven ter bestrijding van armoede en om de economie te stimuleren, terwijl het land een gigantische staatsschuld heeft. Maar uit een opiniepeiling die zondag is gepubliceerd blijkt dat de meeste Italiaanse kiezers die zorg niet delen: 60 procent van de Italianen ziet deze regering zitten. En de rechtse Matteo Salvini, de leider van de Lega die zich weinig van de EU wil aantrekken en alle illegale immigranten belooft weg te sturen, is op dit moment de populairste politicus. “Hij vertegenwoordigt de Italiaan, die nijdig is, het best”, schrijft opiniepeiler Ilvo Diamanti.

Lichtpuntjes De commentatoren in de uitgesproken rechtse kranten zijn ook enthousiast over het regeerakkoord. Ze benadrukken lichtpuntjes: er komt een nieuw ministerie voor gehandicapten; voor het eerst belooft een regering vol in te zetten op duurzame energie en een circulaire economie; er komen meer rechters om ervoor te zorgen dat rechtszaken niet meer frustrerend lang duren en veroordeelde misdadigers moeten hun hele straf in de gevangenis uitzitten. Tegelijkertijd zijn diezelfde commentatoren kritisch over de vaagheid van het akkoord en over het gebrek aan een inspirerende toekomstvisie. En net als Brusselse bestuurders maken ook zij zich zorgen over de voorgestelde miljardenuitgaven waar geen miljardeninkomsten tegenover staan. In dagblad La Verità schrijft Vittorio Veltri: “Waar haalt deze regering het geld vandaan? Daarover vind je in het akkoord geen regel. Er komt wel een regeling voor belastingschulden, maar dat levert de schatkist hooguit een paar miljard op. Dat is onvoldoende om de rekening van dit veeleisende programma te betalen.” Bij de stemtafel van de Lega, op het Romeinse pleintje, wuifde Lega-stemmer Roberto Letta die zorgen zondag weg. “Die uitgaven zijn geen probleem”, meende hij. “Er kan nog enorm worden bezuinigd op de salarissen en pensioenen van politici. Laat deze regering nou eerst eens beginnen, dan wordt het benodigde geld al doende echt wel gevonden.”

Lees ook: Het Italiaanse regeerakkoord is af: veel dure, populistische plannen Na dagenlang onderhandelen zijn de Vijfsterrenbeweging en de Lega eruit: de twee partijen hebben deze week hun regeerakkoord bekend gemaakt.