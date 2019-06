Nieuwe regeling voor peperdure kankermedicijnen helpt patiënten

Tot nog toe kreeg de patiënt met andere vormen van kanker dan huidkanker het nieuwe peperduur medicijn nivolumab niet vergoed, omdat het niet voor andere aandoening is geregistreerd. Omdat het ook lijkt te helpen bij andere vormen van kanker, hebben zorgsector en farmaceuten een plan bedacht. Baat het niet dan betaal je niet, is de gedachte: de toepassing van het medicijn op andere tumoren komt in eerste instantie voor rekening van de farmaceut; slaat het middel na zestien weken aan dan neemt de zorgverzekeraar de vergoeding over.

De afspraken komen uit onderzoek in verscheidene Nederlandse klinieken onder leiding van kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek. In die studie werd nivolumab, een medicijn van Bristol-Myers Squibb, toegepast bij patiënten wier tumoren de juiste genetische kenmerken hadden. Nivolumab is een medicijn dat bepaalde tumoren beter zichtbaar maakt voor het immuunsysteem, waarna het eigen lichaam de kankercellen kan vernietigen.

In het experiment dat nu gaat lopen, wordt eerst gekeken of een medicijn aanslaat en dan pas over vergoeding gepraat

De werking van een medicijn als nivolumab is afhankelijk van de genetische kenmerken van de tumor. Maar in de huidige wet- en regelgeving wordt een medicijn op de markt toegelaten voor een bepaalde aandoening, niet voor bepaalde genetische kenmerken. Die twee komen niet altijd overeen. Bij veel patiënten met een melanoom werkt nivolumab niet, terwijl het wel aanslaat bij patiënten die geen melanoom hebben maar een heel andere vorm van kanker.

De medische wetenschap kan steeds verder inzoomen op de specifieke eigenschappen die maken dat een medicijn aanslaat of niet. Daarom was er de afgelopen jaren een aanzwellend pleidooi om het systeem van registratie en markttoelating te veranderen. Eerst testen van een medicijn op grote groepen patiënten met precies dezelfde aandoening en dan pas op de markt toelaten, blokkeert het gebruik bij andere patiënten.

Dat systeem is zo opgezet om te garanderen dat het veilig is, effectiever dan bestaande middelen en dat het voldoende patiënten helpt om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. In het experiment dat nu gaat lopen in enkele tientallen Nederlandse ziekenhuizen, wordt eerst gekeken of een medicijn aanslaat en dan pas over vergoeding gepraat.

