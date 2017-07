Nieuwe rechtszaak zal Berlusconi niet schaden

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Berlusconi - een superrijke mediamagnaat - meer dan dertig getuigen heeft omgekocht om ze tijdens een eerder proces tegen hem te laten liegen of informatie achter te laten houden. De oud-premier stond destijds terecht voor machtsmisbruik en het betalen voor seks met een minderjarig meisje tijdens zijn 'boenga-boenga' seksfeesten.

Dat er in Berlusconi's villa buiten Milaan tientallen jonge vrouwen uit de kleren gingen om - in ruil voor knisperende bankbiljetten, sieraden en baantjes bij de televisie - te paaldansen en seks met de toenmalige premier te hebben, was in 2011 wereldnieuws. In de media verschenen foto's van de stoet vrouwen die op de boenga-boengafeesten kwamen.

Een van hen was een Marokkaans meisje dat zich Ruby noemde. Ze was nog maar zeventien en dat kwam Berlusconi duur te staan: hij kreeg een proces aan zijn broek. In 2013 luidde het vonnis: schuldig en zeven jaar celstraf. Maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken; volgens de rechters kon hij niet hebben geweten dat Ruby minderjarig was. Berlusconi heeft steeds gezegd dat al die vrouwen voor 'elegante etentjes' bij hem over de vloer kwamen en nergens anders voor.

Dit nieuwe proces zal vast veel media-aandacht genereren, maar de ex-premier politiek gezien niet schaden.

De teleurgestelde aanklagers in Milaan zijn sinds de vrijspraak vastbesloten om aan te tonen dat tientallen getuigen - onder wie 24 jonge vrouwen - zijn omgekocht. Het OM is erachter gekomen dat de vrouwen tienduizenden euro's en auto's van Berlusconi toegestopt kregen, en gratis in dure appartementen in Milaan woonden. Volgens de openbare aanklagers heeft Berlusoni meer dan tien miljoen euro betaald voor het zwijgen of de leugens van getuigen; daarvan ging zeven miljoen naar Ruby, die in de rechtbank verklaarde nooit met Berlusconi naar bed te zijn geweest.

Politieke comeback Dit nieuwe proces zal vast veel media-aandacht genereren, maar de ex-premier politiek gezien niet schaden. Want zijn kiezers hebben in het verleden altijd gezegd dat het seksleven van de politicus hen niet boeit, en dat de eindeloze reeks rechtszaken tegen hem - iedereen in Italië is de tel allang kwijt - voortkomen uit een complot van linkse magistraten. Mocht Berlusconi schuldig worden bevonden, dan is hij te oud om in de gevangenis te belanden. Silvio Berlusconi zal zich dus vol kunnen blijven storten op zijn politieke comeback. De controversiële politicus was een tijd uit beeld nadat hij in 2011 moest afreden als premier en in 2013 werd veroordeeld voor belastingfraude. Om die reden kan hij tot eind 2019 zelf niet verkiesbaar zijn. Maar Berlusconi is ervan overtuigd dat zijn partij een doorslaggevende rol kan spelen bij de coalitievorming na de landelijke verkiezingen, die uiterlijk mei 2018 moeten worden gehouden. Veel kiezers zouden wel weer eens voor hem kunnen gaan omdat ze Beppe Grillo en diens Vijfsterrenbeweging te extreem vinden en Matteo Renzi en diens Democratische Partij te onsuccesvol.

