Nieuwe poging bij links voor betere arbeidsvoorwaarden payroll

Samen met de SP en GroenLinks komt de PvdA met een initiatiefwetsvoorstel waarin staat dat payroll-werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als mensen met een gewoon vast arbeidscontract. “Hetzelfde werk, hetzelfde kantoor, dezelfde koffieautomaat maar niet dezelfde voorwaarden. Sommige werkgevers blijven de randen van de wet opzoeken om hun verplichtingen te ontwijken. Dat moet stoppen”, zegt Gijs van Dijk, PvdA-Kamerlid. Naar schatting 200.000 mensen werken via een payroll-bedrijf.

Een payroll-bedrijf neemt mensen in dienst en leent ze vervolgens uit aan andere bedrijven. De inlener heeft zo geen omkijken naar sociale premies en de cao. Voor payroll-bedrijven is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de vakbonden afgesloten en zo kan een werkgever betalen wat hij maar wil. Het gevolg is dat de ene werknemer andere arbeidsvoorwaarden heeft dan de andere, terwijl zij hetzelfde werk doen. De een heeft een vast arbeidscontract, de ander werkt via een payroll-onderneming.

Arbeidsvoorwaarden ontduiken In het sociaal akkoord van 2013 spraken de werkgeversorganisaties en vakbonden af dat voorkomen moet worden dat payrollconstructies worden gebruikt om arbeidsvoorwaarden te ontduiken. Een deel daarvan realiseerde minister Lodewijk Asscher in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Werknemers van een payrollbedrijf kregen dezelfde ontslagbescherming als werknemers met een normaal contract. De Tweede Kamer wilde in 2014 een stap verder gaan. In een motie van toenmalig Kamerlid Mariëtte Hamer sprak het parlement de wens uit dat het kabinet de arbeidsvoorwaarden van werknemers van payrollbedrijven en gewone werknemers gelijk zou trekken. Over een nieuwe pay­roll-re­ge­ling werd de PvdA het niet eens met co­a­li­tie­part­ner VVD Die wens van de Kamer is nooit ingewilligd. Over een nieuwe payroll-regeling werd de PvdA het niet eens met coalitiepartner VVD. Uiteindelijk nam Asscher zijn verlies, maar hij kreeg in ruil daarvoor wel van de liberalen gedaan dat het minimum jeugdloon omhoog ging en de komende jaren verder stijgt. De PvdA is nu nog regeringspartij, maar dat gaat veranderen als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie erin slagen hun formatiegesprekken af te ronden. Dan zit de PvdA in de oppositie, net als de SP en GroenLinks en kan de linkerflank sinds jaren weer een bondje sluiten. Voor GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil is de initiatiefwet ‘een belangrijke stap in de richting van een eerlijke arbeidsmarkt’. SP’er Bart van Kent meent dat ‘het uit moet zijn met zo laag mogelijke personeelskosten’. De drie partijen hebben de steun van één of meer beoogde regeringsfracties nodig om hun initiatief tot een goed einde te brengen.

