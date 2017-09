Nieuwe oppositie slaat handen ineen: zorgkosten moeten omlaag

De negen partijen stellen voor de rijksbijdrage voor de zorgverzekeraars komend jaar te verhogen. De verzekeraars zouden hun extra kosten, naar schatting 150 miljoen euro, dan niet op verzekerden hoeven af te wenden.

Het voorstel is een initiatief van GroenLinks en komt pal voor de parlementaire deadline. Vandaag dient het demissionaire kabinet op verzoek van de formerende partijen een gewijzigd wetsvoorstel in. Dat regelt dat het eigen risico volgend jaar met 385 euro gelijk blijft en de zorgpremie als gevolg daarvan met zo'n tien euro stijgt. Morgen moeten de Tweede en Eerste Kamer over de plannen stemmen om de wijzigingen vóór 1 oktober doorgevoerd te krijgen.