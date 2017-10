Nieuwe metro van Nederlandse makelij voor Parijs

Er is een belasting die Cyrille Brichant met plezier overmaakt. Het is de belasting die in Parijs en zijn randgemeenten wordt geheven voor de Grand Paris Express, een nieuwe ring van metrolijnen. Brichant heeft twee redenen om dol te zijn op deze heffing. Eén: ze zorgt ervoor dat Parijs straks een echte metropool wordt. De tweede reden: hij is de directeur van het bedrijf dat er op toeziet dat die nieuwe ring van metrolijnen er komt.

Twee miljoen passagiers per dag, 68 nieuwe stations, 200 kilometer spoor waarvan het merendeel onder de grond, en dat voor een bedrag tussen de 28 en 35 miljard euro

Kanaaltunnel Het bedrijf is Arcadis, het Nederlandse ingenieursbureau met dochterbedrijven in vele landen. Brichant staat aan het hoofd van de Franse afdeling. Hij is opgetogen over het nieuwe project. "Uniek. Vergelijkbaar met de Kanaaltunnel. We tekenen een nieuwe kaart van Parijs", zegt hij in een Parijs' restaurant waar hij een praatje houdt voor de internationale pers. Voor wie eraan twijfelt dat de Grand Paris Express een hoogstandje is, verschijnt een reeks cijfers. Twee miljoen passagiers per dag, 68 nieuwe stations, 200 kilometer spoor waarvan het merendeel onder de grond, en dat voor een bedrag tussen de 28 en 35 miljard euro. 43 miljoen ton aarde komt er naar boven uit de tunnels. Genoeg om heel Nederland 1 centimeter mee te verhogen. Het consortium waarmee Arcadis het project uitvoert, gaat de aarde onder meer gebruiken in de bouw. Maar liefst 37 architecten werken mee aan de bouw van de tunnels en stations. "Krijg die maar eens op één lijn. Dat kan alleen een goede dictator", grapt hij. Zelf is hij die dictator niet. Daar heeft hij een hoofdarchitect voor.

Buitenwijken De stations verrijzen in de straten en op pleinen van de Parijse buitenwijken, die eigenlijk zelfstandige randgemeenten zijn. Daarvoor moeten soms gebouwen verdwijnen, zegt Vincent Baumont, projectdirecteur van Arcadis. "Destroying buildings", zegt de Fransman in weinig verhullend Engels. Een enkele keer gaat het om karakteristieke gebouwen, zoals in de randgemeente Clamart in het zuiden van de stedelijke regio Parijs. Nieuwe woningen zullen er komen, zoals is te zien op de houten panelen die de werkzaamheden afschermen. Het zijn stadsappartement die ook te vinden zijn in gemeenten als Haarlem, Amstelveen of Gouda. Er is een goede reden voor de vernietiging. Stéphane Kirkland, voor Arcadis betrokken bij de stadsontwikkeling van groot-Parijs, wijst in Clamart naar de bestaande spoorlijn. Die loopt van noord naar zuid. "Nu komt er een oost-west-verbinding bij. Mensen die in de buitenwijken wonen krijgen zo veel meer alternatieven. Het vervoersysteem in Parijs is van oudsher ingericht op wonen in de buitenwijken en werken in het centrum. Maar Parijs is veranderd. Parijzenaars wonen nu in de ene buitenwijk en werken in de andere buitenwijk. Maar de verbindingen tussen deze wijken zijn slecht." De afgelopen dertig jaar is in Parijs niks meer gebeurd terwijl in andere steden wel werd geïnvesteerd Stéphane Kirkland

Stadsontwikkeling Kirkland schreef drie jaar geleden het boek 'Paris Reborn' over de stadsontwikkeling van Parijs. Hij vertelt dat Parijs begint aan de derde belangrijke periode in de moderne mobiliteitsgeschiedenis. De eerste was rond 1900, toen de eerste metrolijn werd aangelegd. De tweede begon in de jaren zestig toen er regionale spoorlijnen kwamen tussen de randgemeenten en de stad. In de derde belangrijke fase komen er verbindingen tussen de randgemeenten. De metro, de regionale spoorlijnen en de nieuwe ring zijn met elkaar verbonden. Dat zorgt voor een betere doorstroming, minder verkeersdrukte en voor extra economische groei. Groot-Parijs wordt nu een echte metropool die met haar 12 miljoen inwoners kan concurreren met Londen, zegt Kirkland.