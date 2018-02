Nieuwe lente, nieuwe treinen naar Brussel en Londen

Allereerst is er vanaf 9 april een echte opvolger voor de mislukte Fyra die reizigers op het traject Amsterdam-Brussel bedient. Vanaf die dag rijdt de intercity Brussel over de hogesnelheidslijn en dat bekort de reis van 3 uur en 22 minuten tot 2 uur en 53 minuten. Al doet de intercity naar Brussel er nog altijd langer over dan de oude Beneluxtrein in 2009, zegt Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl. Hij rekende uit dat de reis ook nu nog 4 minuten langer duurt dan voor de introductie van de Fyra.

Lees verder na de advertentie

Wat dat betreft zijn de reizigers na het debacle met de kapotte Fyra-treinen en de lange nasleep daarvan niet veel verder gekomen. Hoe dat komt? Voor een deel is het de schuld van de Belgen. Het Belgische spoorbedrijf NMBS wil nu eenmaal dat de trein stopt op de Belgische luchthaven Zaventem en dat kost tijd.

Na het mislukken van de Fyra, hadden de NS niet echt een goede on­der­han­de­lings­po­si­tie Hildebrand van Kuyeren, treinreiziger.nl

In de bestaande dienstregeling gestopt “Na het mislukken van de Fyra, hadden de NS bij het regelen van vervangend aanbod niet echt een goede onderhandelingspositie”, zegt Van Kuyeren. “Daarom hebben de Belgen dit eruit kunnen slepen.” Wat volgens Van Kuyeren kan meespelen is dat de NMBS een belangrijke aandeelhouder van de Thalys is, en dus een concurrent op hetzelfde traject. Voor de Thalys moeten reizigers een zitplaats reserveren, dus is het wel fijn als die sneller blijft dan de intercity naar Brussel, waarvoor mensen niet hoeven te reserveren. Wat ook niet meehelpt, is dat de nieuwe intercity Brussel achteraf in de bestaande dienstregeling is gestopt, zegt Van Kuyeren. “Daardoor staat hij relatief lang stil in Rotterdam.” En het bedienen van station Breda, een politieke belofte uit het verleden, kost reizigers die het liefst zo snel mogelijk in Brussel zijn, tijd.

Paspoortcontrole voor alle reizigers Ook de Eurostar, de directe trein naar Londen, gaat in de lente rijden maar wanneer precies wil Eurostar niet zeggen. Eerder liep de nieuwe treinverbinding vertraging op door problemen met software-ontwikkeling voor de veiligheidssystemen. In eerste instantie rijdt de trein twee keer per dag in beide richtingen. De reistijd is zo’n vier uur. Voordat de Eurostar van start kan, moeten de speciale terminals op Amsterdam en Rotterdam Centraal af zijn. Die terminals zijn nodig, omdat het instappen wat meer om handen heeft dan bij andere internationale treinen. Zo is er een paspoortcontrole voor alle reizigers, omdat Groot-Brittannië geen onderdeel is van het Schengengebied, waarbinnen EU-inwoners vrij mogen reizen. Ook moet alle bagage door een scanner, voor de veiligheid. Volgens de NS, die de terminals op de stations laat bouwen, zal de terminal op Amsterdam Centraal klaar zijn in maart en de terminal in Rotterdam in mei. Eurostar zal zeker ook vlieg­tuig­pas­sa­giers willen verleiden om de trein naar Londen te pakken

Wellicht een derde rit De NS en Eurostar zijn erover in gesprek of er in 2019 een derde rit per dag aan de dienstregeling toegevoegd kan worden. Deze derde dagelijkse treinreis naar het Verenigd Koninkrijk zal wellicht slechts 3,5 uur duren doordat er op station Brussel alleen reizigers kunnen instappen en niet uitstappen. Zo hoeft de trein minder lang stil te staan. Het tarief van de treinreis naar Groot Brittannië is nog niet bekend, maar Eurostar zal zeker ook vliegtuigpassagiers willen verleiden om de trein naar Londen te pakken. Dat kan met de prijs of met het vooruitzicht dat een treinreiziger zich een trip vanaf luchthavens Heathrow of Gatwick naar het centrum van de stad bespaart; de trein stopt in station St Pancras, hartje Londen.