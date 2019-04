Nieuwe legerleider van Soedan belooft in twee jaar een burgerregering te vormen

In zijn eerste televisietoespraak zei luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan dat hij de avondklok opheft die door zijn voorganger Mohammed Ahmed Awad Ibn Auf was ingesteld en dat hij opdracht heeft gegeven tot de vrijlating van alle gevangenen die vastzaten in het kader van de noodwetten die waren afgekondigd door de donderdag afgezette president Omar al-Bashir.

Al-Burhan zei ook in zijn toespraak dat het leger ‘vrede, orde en veiligheid’ zal garanderen in Soedan tijdens de overgangsperiode naar vrije verkiezingen en riep de oppositie op ‘ons te helpen het normale leven te herstellen’. De generaals willen voorlopig het ministerie van binnenlandse zaken en van defensie in eigen hand houden om de orde te handhaven in het land.

Luitenant-generaal Al-Burhan volgde Ibn Auf deze week op als leider van de militaire raad. Ibn Auf, minister van defensie was in de regering van al-Bashir nam vrijdagavond ontslag en heeft exact een dag de leiding van het land in handen gehad. Voor veel demonstranten stond Auf te dicht bij de afgezette al-Bashir. In de hoofdstad Khartoum werd vrijdag met gejuich gereageerd op zijn aftreden.

Volgens analytici wil de legertop met dit gebaar van Al-Burhan tegemoet komen aan de eisen van de demonstranten. Donderdag stelde de legertop nog een militair regime in te willen stellen voor langere tijd, waarop een golf van verontwaardiging volgde in heel Soedan die de generaals van gedachten lijkt te hebben veranderd. Veel demonstranten vrezen dat het leger, dat veel sympathisanten van al-Bashir binnen de gelederen heeft, de macht niet zullen overdragen aan het volk. Zij willen dat er zo snel mogelijk een burgerbewind wordt ingesteld en hebben laten weten te blijven demonstreren totdat dat gebeurt, ondanks de nieuwe belofte van het leger.

De legertop die dictator Omar Al Bashir afzette en een staatsgreep afkondigde, zegt maar kort aan de macht te willen blijven nu de volksopstand zich tegen de generaals keert. Vrijdagavond maakte defensieminister Awad ibn Ouf alvast bekendterug te zullen treden als leider van de coup.