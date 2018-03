Nieuwe kroongetuige in liquidatiereeks

Door die moord kwam B. in gewetensnood, zei zijn advocaat vanmiddag in de rechtbank op Schiphol. De man besloot naar justitie te stappen.

Volgens het OM zijn de verklaringen van B. cruciaal voor het onderzoek naar meerdere moorden, of pogingen daartoe, in Amsterdam en Utrecht. Het gaat om ‘onverschillige’ afrekeningen in het criminele circuit, aldus de officier van justitie, waarbij voor lief werd genomen dat soms de verkeerde wordt omgelegd.

Overeenkomsten met Passageproces

Met de komst van een kroongetuige heeft deze zaak veel weg van het Passageproces. Daarin werden vorig jaar zomer in hoger beroep vier mannen uit de Amsterdamse onderwereld tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij zeven liquidaties. De verklaringen van twee kroongetuigen waren de sleutel tot die veroordelingen.

Of dit proces net zo omvangrijk is, of zelfs omvangrijker dan Passage, wil het OM op dit moment niet zeggen. Alleen dat het om een reeks moorden vanaf 2012 gaat in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld door een groep relatief jonge daders.

Hakim Changachi werd op 12 januari 2017 vermoord in Utrecht Overvecht. Volgens het OM was het eigenlijke doelwit Khalid Hmidat, die in dezelfde buurt woonde. Een poging hem om te brengen mislukte.

Er zitten meerdere verdachten vast op verdenking van de betrokkenheid bij die moord en poging daartoe. Maar het OM wil ook de opdrachtgevers voor de liquidaties voor de rechter brengen. Daarvoor kunnen de verklaringen van kroongetuige B. doorslaggevend zijn, aldus de officier van justitie.