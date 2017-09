Nieuwe kernproef Noord-Korea is zwaarste ooit

De aardbevingen vonden kort na elkaar plaats bij de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Volgens de Noord-Koreaanse televisie had leider Kim Jong-un opdracht gegeven voor de test.

In Japan is onmiddellijk na de aardbevingen de Japanse nationale veiligheidsraad bijeengekomen. Het Japanse ministerie van Defensie deelde na het overleg mee dat Japanse vliegtuigen zijn opgestegen om metingen te doen naar mogelijke straling.

De Japanse premier Shinzaro Abe noemde de nieuwe kernproef "volstrekt onacceptabel''. Abe heeft inmiddels heeft inmiddels telefonisch contact gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump zou Abe toegezegd hebben 100 procent achter Japan te staan. Juist in deze 'escalerende situatie' is het belangrijk dat de twee landen en Zuid-Korea nauw samenwerken, aldus Abe.

China draagt Noord-Korea op te stoppen met zijn "foute acties" en zich te houden aan resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het ministerie van buitenlandse zaken zei de actie van Noord-Korea met klem te veroordelen.

Nieuwe waterstofbom Eerder op de dag beweerde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dat het land een nieuwe waterstofbom heeft ontwikkeld. De bom zou door een intercontinentale ballistische raket gedragen kunnen worden. Volgens het medium was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vandaag aanwezig bij het inladen van de bom in een langeafstandsraket. Dat gebeurde tijdens een bezoek van Kim Jong-un aan het instituut voor Nucleaire Wapens. "Het instituut slaagde onlangs in het ontwikkelen van een geavanceerder kernwapen dat een "grote vernietigende kracht" heeft, aldus KCNA. Kim Jong-un heeft vandaag tijdens een bezoek aan de fabriek voor nucleaire wapens de technologische doorbraak geprezen. Hij zei trots te zijn op de 'onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten'. De afgelopen weken zorgde Noord-Korea voor grote internationale onrust door een aantal langeafstandsraketten af te schieten. Eén daarvan vloog over Japan heen. Vorig jaar deed Noord-Korea twee tests met kernwapens. Zaterdagnacht meldt het land dus de raketten en nucleaire wapens samengevoegd te hebben. Noord-Korea dreigt al langer om de Verenigde Staten aan te vallen, te beginnen met het eiland Guam in de Stille Oceaan. Dit weekend kwam daar nog de dreiging van Kim Jong-un bij dat het land zoveel kernwapens kan maken als het wil.

Allesverwoestend De atoombommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid, vallen in het niet bij de schade die een waterstofbom kan aanrichten. Dat zegt kernwapendeskundige Sico van der Meer van Instituut Clingendael, tegen persbureau ANP. Als Noord-Korea daadwerkelijk zo'n bom heeft getest, is het in de ogen van het regime een enorme stap vooruit. "Zo'n bom heeft een allesverwoestende kracht, echt ongekend'', aldus Van der Meer. Bij een 'gewone' atoombom worden atoomkernen gespleten (kernsplijting) of samengevoegd (kernfusie). Daarbij komt enorm veel energie vrij, wat zorgt voor een zware explosie. Een waterstofbom gaat nog een stap verder. De eerste explosie veroorzaakt een tweede explosie, die nog veel zwaarder is. Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Van der Meer: "Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Het is lastig in te schatten wat een waterstofbom zou hebben aangericht in Japan, omdat we ze gelukkig nog nooit op een stad hebben zien vallen."

Weinig straling Het voordeel van een waterstofbom is dat er naar verhouding weinig radioactieve straling vrijkomt, vergeleken met een gewone atoombom, terwijl hij meer verwoesting aanricht. Militairen kunnen snel na de ontploffing het gebied binnentrekken om het te veroveren. De zwaarste ontploffing van een waterstofbom ooit gebeurde op 30 oktober 1961. De Sovjet-Unie testte toen zijn 'tsarenbom' op Nova Zembla, in het poolgebied. "De ruiten sneuvelden 900 kilometer verderop. Stel je voor, een bom in Frankrijk of Duitsland die hier de ramen laat springen. De bom was tien keer zo sterk als alle gewone explosieven in de Tweede Wereldoorlog bij elkaar.'' De Amerikanen lieten voor het eerst een waterstofbom ontploffen, op 1 maart 1954 bij het koraaleiland Bikini in de Grote Oceaan. De bom sloeg een 1,5 kilometer brede krater en de vuurbal kwam binnen een minuut 13 kilometer hoog. Een Japans vissersschip 160 kilometer verderop werd bedolven onder een grijze sneeuw. Toen het enkele weken later de thuishaven bereikte, hadden alle vissers zware radioactieve brandwonden en was een bemanningslid al gestorven. Kinderen op een ander eiland speelden nietsvermoedend met het poeder. Toen de eilandbewoners een dag later werden geëvacueerd, vielen bij de eerste mensen de haren al uit. De kracht van de bom "was veel groter dan verwacht'', concludeerde het Amerikaanse leger droogjes.

Het nucleaire programma van Noord-Korea Het Noord-Koreaanse nucleaire programma bezorgt de internationale gemeenschap al tientallen jaren kopzorgen. Hoeveel kernwapens het land precies bezit is onbekend. Het onafhankelijke Amerikaanse Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid schatte in april dat het er tussen de dertien en dertig zijn. De Amerikaanse overheid houdt er rekening mee dat Noord-Korea inmiddels maximaal zestig kernbommen kan hebben gemaakt.

In de jaren zestig richtte Noord-Korea zijn nucleaire centrum in Yongbyon op. Ongeveer twintig jaar later begon het communistische land met de ontwikkeling van nucleaire wapens. In 1994 zegde Pyongyang na twintig jaar zijn lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op. Februari 2005: Noord-Korea claimt voor het eerst in bezit te zijn van kernwapens. Het land verplicht zich in september een opgave te doen van zijn nucleaire programma. Oktober 2006: Het land lanceert de eerste ondergrondse atoomproef. De Verenigde Naties besluiten tot sancties tegen Noord-Korea, die na nieuwe testen in de daaropvolgende jaren steeds verder worden verscherpt. Mei 2009: Het geïsoleerde land doet een tweede kernproef. Februari 2013: Na enkele jaren zonder nieuwe testen voert Pyongyang een derde kernproef uit. Januari 2016: Het land laat naar eigen zeggen voor het eerst een waterstofbom ontploffen, waarvan de explosieve kracht vele malen sterker is dan die van een atoombom. Experts in Zuid-Korea en andere landen bevestigen een vierde kernproef, maar betwijfelen of het echt om een waterstofbom ging. September 2016: Pyongyang doet voor de vijfde maal een test met een atoombom. Zuid-Koreaanse militairen spreken van de tot dan sterkste explosie bij een Noord-Koreaanse kernproef. Eind november besluit de VN-Veiligheidsraad tot de strengste sancties tegen Noord-Korea. Augustus 2017: Volgens de inlichtingendienst van het Amerikaanse leger heeft Noord-Korea voor het eerst een kernkop gemaakt die klein genoeg is om op een raket te monteren. Daarmee is het land veel beter in staat om kernwapens daadwerkelijk in te zetten. September 2017: Opnieuw meldt Noord-Korea een geslaagde proef te hebben gedaan met een waterstofbom. De kracht van de onderaardse explosie overtreft volgens buurlanden opnieuw die van de vorige. Volgens China veroorzaakt de proef een aardbeving met een kracht van 6,3. Lees ook: Noord-Korea en de drie ‘onsmakelijke’ scenario’s.

