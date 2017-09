Nieuwe kernproef Noord-Korea is zwaarste ooit

De aardbevingen vonden kort na elkaar plaats bij de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Volgens de Noord-Koreaanse televisie had leider Kim Jong-un opdracht gegeven voor de test.



Metingen

In Japan is onmiddellijk na de aardbevingen de Japanse nationale veiligheidsraad bijeengekomen. Het Japanse ministerie van Defensie deelde na het overleg mee dat Japanse vliegtuigen zijn opgestegen om metingen te doen naar mogelijke straling.



De Japanse premier Shinzaro Abe noemde de nieuwe kernproef ,,volstrekt onacceptabel''. Abe heeft inmiddels heeft inmiddels telefonisch contact gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump zou Abe toegezegd hebben 100 procent achter Japan te staan. Juist in deze 'escalerende situatie' is het belangrijk dat de twee landen en Zuid-Korea nauw samenwerken, aldus Abe.

Nieuwe waterstofbom

Eerder op de dag beweerde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dat het land een nieuwe waterstofbom heeft ontwikkeld. De bom zou door een intercontinentale ballistische raket gedragen kunnen worden. Volgens het medium was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vandaag aanwezig bij het inladen van de bom in een langeafstandsraket.



Dat gebeurde tijdens een bezoek van Kim Jong-un aan het instituut voor Nucleaire Wapens. ,,Het instituut slaagde onlangs in het ontwikkelen van een geavanceerder kernwapen dat een ,,grote vernietigende kracht'' heeft, aldus KCNA.



Kim Jong-un heeft vandaag tijdens een bezoek aan de fabriek voor nucleaire wapens de technologische doorbraak geprezen. Hij zei trots te zijn op de 'onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten'. De afgelopen weken zorgde Noord-Korea voor grote internationale onrust door een aantal langeafstandsraketten af te schieten. Eén daarvan vloog over Japan heen.

'Escalerende situatie' © REUTERS Vorig jaar deed Noord-Korea twee tests met kernwapens. Zaterdagnacht meldt het land dus de raketten en nucleaire wapens samengevoegd te hebben. Noord-Korea dreigt al langer om de Verenigde Staten aan te vallen, te beginnen met het eiland Guam in de Stille Oceaan. Dit weekend kwam daar nog de dreiging van Kim Jong-un bij dat het land zoveel kernwapens kan maken als het wil.

