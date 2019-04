Nieuwe keizerlijke Japanse tijdperk heet Reiwa

Premier Shinzo Abe legt in de loop van maandag de betekenis van de naam uit. Reiwa heeft meerdere betekenissen, onder meer kalm.

Normaal gesproken wordt de naam van een nieuw tijdperk niet van tevoren bekendgemaakt. Abe heeft met deze traditie gebroken, omdat keizer Akihito besloten heeft af te treden. Het is voor het eerst in meer dan twee eeuwen dat een keizer vrijwillig aftreedt. Hij doet dat vanwege gezondheidsproblemen. De keizer onderging onder meer een hartoperatie en is behandeld voor prostaatkanker.

Het aftreden van de 85-jarige Akihito betekent het einde van het Heisei-tijdperk dat begon in 1989.