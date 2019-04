Nieuwe integriteitscommissie NOC*NSF moet adviseren bij zaken zoals die van Camiel Eurlings

In een interview met de Volkskrant zegt voorzitter van de sportkoepel André Bolhuis dat de zaak-Eurlings en andere situaties uit de afgelopen paar jaar op het terrein van ethiek en integriteit ervoor gezorgd hebben dat er ‘behoefte is aan advies van buitenaf’. Bolhuis: “Als je bestuurder bent, zit je in een lastige situatie als een van je eigen bestuursleden in opspraak raakt. Het ene moment vergader je met iemand, het andere moet je je oordeel over die persoon uitspreken. In de toekomst kunnen we in zo’n geval de ethische commissie inschakelen.”

Camiel Eurlings werd in 2015 aangeklaagd door zijn ex-vriendin wegens mishandeling, in 2017 kwamen de twee tot een schikking. Eurlings was directielid van het NOC*NSF én lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Omdat hij als lid van het IOC automatisch zitting had in de directie van NOC*NSF en het comité de zaak als een privékwestie beschouwde kon hij niet worden weggestuurd. Hij vertrok uiteindelijk begin 2018 alsnog.

De nieuwe integriteitscommissie moet volgens Bolhuis bijdragen aan een transparantere en integere organisatie. Bij de situatie rondom Eurlings voelde hij remmingen om zelf in te grijpen. “Dat had kunnen worden opgevat als een persoonlijke vete”, zegt hij tegen de Volkskrant. “We hebben wel aan het IOC gevraagd om de situatie voor te leggen aan hun ethische commissie. Dat wilden ze niet, omdat Eurlings niet was veroordeeld.”

De zogeheten Adviescommissie Integriteit & Ethiek gaat uit drie personen bestaan, onder wie Pauline Meurs die als voorzitter zal fungeren. Meurs is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en nu nog voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Op 1 juni draagt ze die functie over aan oud-minister van volksgezondheid, welzijn en sport Jet Bussemaker. Twee andere leden voor de nieuwe commissie worden nog gezocht.

