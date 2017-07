Nieuwe hoop gloort na bronzen WK-plak voor estafettezwemmers

Staat ze daar tussen de Australische en Amerikaanse zwemvedettes, met een bronzen WK-medaille om haar nek. "Zo'n debuut heb ik nooit durven dromen", spreekt ze stralend. Het doet de routiniers in de ploeg, Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo, aan zichzelf denken. Ooit voelden zij zich zo.

Met de derde plek op de estafette van de 4x100 vrij staan de Nederlandse zwemsters tien jaar lang onafgebroken op het WK-podium. Maar deze medaille was voor de verandering niet verwacht.

Op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar zomer werd voor het eerst sinds 1996 geen olympische medaille gewonnen op de 4x100 vrij. Die schok was zo groot dat het invloed had op de rest van de prestaties in het olympisch zwembad. Het was een afscheid van een tijdperk.

Naast dat geweld tikte Busch aan in 54,05, een persoonlijk record van ruim een seconde. In het golfslagbad dat Sjostrom veroorzaakte zwommen Heemskerk (52,84) Van der Meer (53,77) en Kromowidjojo (snelste splittijd van het veld met 51,98) in een ijzersterke inhaalrace naar het brons. Nederland tikte aan in 3.32,64, de beste tijd in jaren. De Amerikaanse zwemsters wonnen goud in 3.31,72, zilver was voor Australië dat 3.32,01 neerzette.

Toen stond Kim Busch uit Dordrecht op, waarmee oude tijden herleefden in Boedapest. Ze dook als startzwemster naast Sarah Sjostrom in het water. De Zweedse zorgde voor de grootste stunt van de dag door tussen neus en lippen door een razendsnel wereldrecord te zwemmen met 51,71. Daarmee dook ze drie tienden onder de oude toptijd van de Australische Cate Campbell en is ze de eerste vrouw ooit onder de 52 seconden op het koninginnenummer.

Met doorbijter Maud van der Meer, een semi-vaste kracht van de generatie na Kromowidjojo, en het jonge supertalent Marrit Steenbergen, leek het kwartet weer compleet. Maar Steenbergen sloeg Boedapest over omdat ze niet fit is.

Zondag op de WK in Boedapest leek een vierde of vijfde plek het hoogst haalbare. Maar waar een oud kampioene stopte, stond een nieuw talent op. Met het zwempensioen van Inge Dekker kwam er in Rio een einde aan de generatie van de Golden Girls, de vrouwen die tussen 2009 en 2011 onverslaanbaar waren op de 4x100 vrij.

Hoop

Alsof er nooit iets is was veranderd stonden er als vanouds vier zwemsters in het oranje op het podium. "Fem en ik stonden hier tien jaar geleden al", zei Kromowidjojo trots. Ooit was zij degene die opstond toen het nodig was. Dat gebeurde in dezelfde stad, op een steenworp afstand van de hypermoderne Duna Arena in Boedapest waar nu de mondiale titelstrijd wordt gehouden.

In 2006 in het oude buitenbad van het Margareteneiland in de Donau maakte zij destijds haar seniorendebuut. Toen was Kromowidjojo de Kim Busch van het stel, de zwemster die het gat met de vorige generatie op moest vullen.

De toekomstig tweevoudig olympisch kampioene van vijftien jaar oud sprak toen nog met een licht accent, wat haar afkomst uit het noorden van het land verraadde. Haar Groningse tongval is nu niet meer te bespeuren, ze weet na elf jaar op televisie hoe ze wil klinken.

Met drie generaties naast elkaar op het podium gloort er hoop voor de toekomst. De Golden Girls van weleer zijn het winnen nog niet verleerd.