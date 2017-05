Nieuwe grote aanval met malware ontdekt

Het beveiligingsbedrijf Proofpoint stuitte op de nieuwe aanval bij onderzoek naar de vorige aanval afgelopen vrijdag met ransomware WannaCry. De nieuwe aanval is anders dan die van WannaCry, toen gebruikers om geld werd gevraagd in ruil voor het vrijgeven van hun bestanden.

De nieuwe, minder opvallende aanval is door Proofpoint omgedoopt tot Adylkuzz en werkt anders, maar is niet minder gevaarlijk, zeggen experts tegen ABC. De gebruiker merkt niet veel behalve dat de computer langzamer wordt, maar op de achtergrond genereert de computer virtueel geld, dat in handen van de virusverspreiders komt. Op deze manier kan ook data gestolen worden. Net als WannaCry, zouden de verspreiders van Adylkuzz gebruik maken van de gelekte technologie van de Amerikaanse geheime dienst NSA.

De aanval zou al langer bezig zijn dan WannaCry, namelijk al sinds 2 mei. Vele honderden zo niet duizenden computers zouden slachtoffer zijn, vooral in de Verenigde Staten. Waar de malware nog meer actief is, is niet bekend.

