Nieuwe Griekse crisis lijkt even afgewend

Europa snakte al maanden naar goed nieuws over de Griekse leningenmarathon, hoe klein ook, en vandaag was het zo ver. De internationale geldschieters en Griekenland hebben een principeakkoord bereikt over belangrijke hervormingen die nodig zijn om de komende maanden een nieuw leningdeel naar Athene over te maken. "De grote kwesties zijn nu geregeld", zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na een ministersbijeenkomst op Malta.

Maandenlang gesteggel bracht de vrees voor een nieuwe Griekse (zomer)crisis dichterbij. Nu lijkt de kou weer voor even uit de lucht, al liggen gevoelige invuloefeningen op detailkwesties nog open. Een politiek akkoord over vrijgave van leningen zat er gisteren dan ook niet in in Valletta, hoofdstad van het huidige EU-voorzittersland. De afspraken zijn wel de springplank voor een spoedige terugkeer van technische experts van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naar Athene.

De horizon ligt nu op 22 mei, datum van de volgende eurogroep-bijeenkomst. Dan moeten de ministers van financiën alsnog tot politieke overeenstemming komen. De geldkraan zou vervolgens weer net zo ver open moeten gaan om Griekenland aan zijn zomerse betalingsverplichtingen te laten voldoen.

Ook het feit dat het IMF nog meedoet met het overleg werd als een opsteker gezien, al moet het Washingtonse fonds nog steeds zijn definitieve ja-woord geven tegen het derde hulpprogramma voor de Grieken. Dat werd bijna twee jaar geleden afgesproken en beloopt maximaal 86 miljard euro aan kredieten.

Voorzichtig

Zoals gebruikelijk reageerde het IMF vandaag het meest voorzichtig van alle betrokkenen. Als er straks een nieuwe stap is gezet, moeten de eurolanden snel nadenken over 'het herstellen van de schuldhoudbaarheid' van Griekenland. Het fonds vindt al veel langer dat Europa de Griekse schuldenlast onderschat. Alleen bij garanties over de aanpak van dat probleem wil het IMF meebetalen aan het derde steunprogramma.

Tsipras had de geldschieters deze week beschuldigd van vals spel

Dat stopt in principe in het najaar van 2018, maar nu al zijn afspraken gemaakt over Griekse beleidsmaatregelen in de jaren erna. Zo heeft de regering-Tsipras beloofd hervormingen door te voeren ter waarde van in totaal 2 procent van het Grieks nationaal inkomen: 1 procent wordt in 2019 weggehaald bij het pensioensysteem en in 2020 moet 1 procent extra aan belastingen binnenkomen.

Tsipras had de geldschieters deze week beschuldigd van vals spel. "Ze hebben de doelpalen verplaatst." De instituties zouden nieuwe eisen hebben gesteld die de toch al verkruimelde draagkracht van de Griekse maatschappij te machtig zouden zijn. Tsipras drong aan op een extra eurozone-top van regerinsleiders als er op Malta geen akkoord werd bereikt. Die noodgreep lijkt nu niet aan de orde.

Dijsselbloem gaf toe dat alle betrokken partijen in meer of mindere mate schuldig zijn aan de trage voortgang van de afgelopen maanden. "De situatie in Griekenland wordt er niet beter op. Daarvoor zijn we allemaal verantwoordelijk."