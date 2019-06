Nieuwe fatwa: het doneren van een orgaan is een goede daad

Desalniettemin zijn veel Europese moslims nog huiverig om organen te doneren. Dat raakt juist zieken uit de eigen gemeenschap die wachten op een donor, want een orgaan van iemand met dezelfde etnische achtergrond levert eerder een match op.

“De fatwa is heel duidelijk: het doneren van een orgaan is een goede daad”, zegt islamwetenschapper Arnold Yasin Mol, die als onderzoeker verbonden is aan de British Board of Scholars en Imams – net als de imam van de nieuwe fatwa, Mohammed Zubair Butt.

Knopje uit

Aarzelingen over orgaandonatie hebben te maken met het islamitische principe dat je als mens je lichaam niet mag schaden. Maar volgens Mol komt de huiver eerder voort uit interculturele dan uit religieuze barrières. “Door spraakverwarring ontstaan er allerlei misverstanden. Zo leeft onder moslims de angst dat hier het knopje aan iemands ziekbed snel wordt uitgedaan. Mythes in Arabische media voeden die gevoelens: daar gaat het soms over het oogsten van organen in ziekenhuizen.”

Een fatwa moet het vooral hebben van zijn overtuigingskracht, zegt Mol. “Wat deze fatwa zo sterk maakt is dat deze imam zich enkele jaren compleet verdiept heeft in deze kwestie. Hij is in beraad gegaan bij zowel theologische als medische geleerden, reflecteert op alle eerdere fatwa’s, en brengt de kwestie up to date met de stand van de huidige medische wetenschap.”

Onder collega’s en imams is het plan opgevat om de fatwa ook in het Nederlands te vertalen, vertelt Mol. “Dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.”