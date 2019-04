Nieuwe explosie in Sri Lanka. Regering: radicaal-islamitische groep achter bomaanslagen

De kerk zou zondag het doelwit zijn geweest van een aanslag. De explosie van maandag zou in een busje zijn geweest. Het is onduidelijk of daar een explosief voortijdig is afgegaan.

De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de lokale radicaal-islamitische groep National Thowheeth Jama’ath (NTJ) de bloedige bomaanslagen van dit paasweekend uitvoerde. De extremisten kregen mogelijk steun vanuit het buitenland, zegt de regering. De NTJ is een relatief onbekende groep, die eerder in verband is gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden. Een hoge politiefunctionaris zou recentelijk hebben gewaarschuwd dat de organisatie van plan was aanslagen te plegen. Bij de aanslagen kwamen bijna driehonderd mensen om het leven. 500 mensen raakten gewond door de gelijktijdige explosies in drie kerken en drie luxe hotels. Inmiddels zijn 24 mensen gearresteerd.

Sri Lanka is van plan internationale hulp te vragen bij het onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat de ‘lokale terroristen’ steun kregen van buitenlandse terreurorganisaties, meldt het kantoor van president Maithripala Sirisena. Hij gaat ook een landelijke noodtoestand uitroepen. Die moet maandag om middernacht van kracht worden. Veiligheidsdiensten krijgen dan meer bevoegdheden om mensen vast te zetten en te verhoren.

De vicevoorzitter van de Moslimraad van Sri Lanka zegt zo’n drie jaar geleden al gewaarschuwd te hebben voor de NTJ. Vanuit die groep zou dodelijk geweld tegen niet-moslims zijn aangemoedigd. Vicevoorzitter Hilmy Ahamed speelde naar eigen zeggen onder meer namen en gegevens door naar de autoriteiten. Ahamed noemt het gedachtegoed van de NTJ ‘extremistisch’, maar beklemtoonde ook dat niet alle leden geradicaliseerd zijn. Hij stelt dat de organisatie uiteenviel in splintergroepen, omdat individuele leiders los van elkaar zochten naar geldbronnen.

Verschillende explosies

Tijdens de paasmis gingen zo goed als tegelijk zes explosieven af in drie hotels en drie kerken. De meesten in en om Colombo in het westen van Sri Lanka, maar ook helemaal aan de andere kant in het oosten ontplofte een bom. Het gaat om de St. Anthonykerk in Kochchikade en de St. Sebastiankerk in Negombo, beiden in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten van het land.

Later op de dag werden een zevende en een achtste explosie gemeld, een ervan vlakbij een dierentuin in Dehiwela, in de buurt van hoofdstad Colombo. Die zevende aanslag zou twee mensen het leven hebben gekost. De achtste explosie was in een woonwijk, daarover zijn nog geen details bekend. In de buurt van het internationale vliegveld van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is een zelfgemaakte bom gevonden. De luchtmacht heeft het explosief onschadelijk gemaakt. In en om het vliegveld Bandaranaike gelden strenge veiligheidsmaatregelen sinds de aanslagen van zondag.

Er is minstens één Nederlands slachtoffer gevallen, meldde minister Blok van buitenlandse zaken via Twitter. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Zij woont in het buitenland maar niet in Sri Lanka en is om het leven gekomen bij de aanslag in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo.

De Sri Lankaanse regering heeft een avondklok ingesteld, het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka gewijzigd. Voor het hele land gelden veiligheidsrisico’s.