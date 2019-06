Nieuwe Duitse tolwet is discriminatie, oordeelt het Europese Hof van Justitie

Het leek zo mooi voor Duitsland. Een ingenieuze regeling waarbij alle weggebruikers zouden betalen voor nieuwe infrastructuur en het onderhoud ervan. Door middel van tolheffingen op alle snelwegen en het verplichten van een te betalen vignet op de auto wanneer men gebruikt maakt van de autobahn.

Lees verder na de advertentie

Voordeel voor Duits geregistreerde auto’s was echter dat met de extra opbrengsten van deze regeling de wegenbelasting voor hen zou worden verlaagd. Oostenrijk beschuldigde Duitsland van discriminatie, de voordelen voor Duitse auto’s zouden te groot zijn en het vrij verkeer van mensen en goederen werd niet gerespecteerd. Het Europese Hof van Justitie heeft Oostenrijk hierin gelijk gegeven. Volgens het Hof is deze nieuwe wet in strijd met de Europese wetten en is het indirecte discriminatie op basis van nationaliteit.

Milieu De Duitsers mogen dus weer naar de schrijftafel. Maar dat gaat geen obstakel voor ze vormen vermoedt Europees parlementslid voor het CDA Wim van de Camp. “In Duitsland zijn ze extreem gemotiveerd om de nieuwe tolwet erdoorheen te krijgen.” Dat heeft volgens van de Camp vooral te maken met milieuredenen. De groene partijen hebben meer macht gekregen in de Duitse regering. Een groene agenda is het gevolg. “Waarschijnlijk gaan de Duitsers het vonnis bekijken en komen ze met een aangepast wetsvoorstel waarin milieuvriendelijke aspecten de boventoon voeren.” Het milieuvriendelijke aspect van de wet zit hem vooral in het feit dat Duits geregistreerde auto’s die milieuvriendelijker zijn nog minder wegenbelasting hoeven te betalen. Een van de redenen die Oostenrijk aankaart als discriminatie. Deze regeling geldt immers niet voor buitenlands geregistreerde auto’s.

Beieren “Het idee van een nieuwe tolwet speelt al zo’n 4 jaar in Duitsland en komt voornamelijk uit de regio Beieren’’, zegt Van de Camp. “Hier was men klaar met alle toeristische auto’s en vrachtwagens op de snelwegen en vond men het tijd dat zij hiervoor gingen betalen.” Deze nationalistische beweegredenen maken straks waarschijnlijk plaats voor milieubewuste, denkt Van de Camp. “Als politieke dossiers lang duren hebben ze nog wel eens de neiging van kleur te veranderen. En behandeling van dit dossier kan nog wel eens zo’n tien jaar gaan duren. Bovendien zijn ze in Brussel bezig met een Europees tolsysteem. Dat zou dan voor alle landen gaan gelden. Zoiets zien zij natuurlijk veel liever.”

Lees ook: