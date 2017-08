Nieuwe directie moet Waarborgfonds Sociale Woningbouw uit dal halen

Het Waarborgfonds Woningcorporaties (WSW) krijgt een nieuwe bestuursstructuur. De directie wordt uitgebreid van twee naar drie personen. De managers onder de directie zullen naar verwachting verdwijnen. De omstreden wijzigingen moeten een einde maken aan de interne bestuurscrisis en het gebrek aan onderling vertrouwen binnen WSW.

Het WSW heeft een spilfunctie binnen de woningsector. Het fonds staat borg voor de terugbetaling van 82 miljard euro aan leningen die de 338 Nederlandse woningcorporaties zijn aangegaan.

Binnen het WSW is vorig jaar een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan tussen enerzijds de raad van commissarissen (rvc) en anderzijds de directie en het personeel, zo bleek uit een analyse van de Autoriteit Woningcorporaties (AW). De enige nog overgebleven directeur, Erik Wilders, vertrekt uiterlijk begin maart volgend jaar. Wilders wilde in het najaar van 2016 nog dat de rvc zou vertrekken. De cultuur wordt gekenmerkt door 'autocratie, controle en regeldruk'.

De AW waarschuwt dat de interne crisis tot een uitstroom onder de zestig personeelsleden van het WSW kan leiden. De hoofdtaak van het WSW, toezicht houden op het financiële handelen van de 338 woningcorporaties, zou niet in het geding zijn. Kamerlid Jessica van Eijs van D66 wil uitleg van minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken over de problemen bij het WSW. Branche-organisatie Aedes zegt 'veel belang te hechten aan de continuïteit' van het waarborgfonds, maar geeft geen oordeel over de huidige problemen.

De rvc heeft nu definitief gekozen voor een driekoppige directie. Tegelijk zal de managementlaag onder de directie naar verwachting verdwijnen. Het driehoofdig bestuur past volgens de rvc 'het best bij de nieuwe fase van de organisatie van WSW'. Het WSW kampt nog steeds met de omvorming van het interne bedrijf na de grote schandalen bij onder meer woningcorporaties Vestia en Portaal in 2012. De overheid greep daarop hard in. De AW is onder de hoede van binnenlandse zaken gekomen en het WSW kwam onder strenger toezicht.

Bezwaren De bestuurswijziging stuitte eerder op grote bezwaren van het personeel. Dat vreesde dat deze wijziging niet zou leiden tot de gewenste 'plattere' organisatie. Ook zou de rvc niet capabel zijn om de juiste bestuurders aan te stellen. De ondernemingsraad heeft opmerkingen geplaatst bij het nieuwe bestuursmodel, maar ging niet zover om een negatief advies uit te brengen. De nieuwe directie moet er begin volgend jaar zijn. Tot die tijd komt er een onderdirecteur naast Wilders in de directie. De raad van commissarissen wordt geleidelijk ververst, omdat elk van de leden volgens het vaste rooster dient af te treden.

