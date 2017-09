Nieuwe auto voortaan ook op de weg getest

Een schandaal trekt aandacht. Plannen om een herhaling van zo'n schandaal te voorkomen ook. Maar als zo'n plan wordt ingevoerd, blijft het vaak stil. Sinds gisteren gelden nieuwe regels voor de tests die nieuwe automodellen moeten ondergaan voordat ze de weg op mogen. Ze zijn het antwoord van de Europese Commissie op het dieselschandaal bij Volkswagen - en het gesjoemel met diesels door andere fabrikanten.

Tot 1 september werden nieuwe modellen alleen in een laboratorium getest. Auto's maakten op de rollenbank een ritje van een kilometer of 20 waarbij de uitstoot werd gemeten. Autofabrikanten rommelden met die tests. Ze ontdeden testauto's van spiegels, stopten kieren dicht, verminderden het gewicht van de auto of monteerden speciale banden, waardoor die auto zuiniger reed en minder vervuilende stoffen uitstootte.

Realistischer dan eerder Twee jaar geleden werd bekend dat Volkswagen de boel op een andere manier fleste. Het bouwde software in een deel van zijn diesels die ervoor zorgde dat een auto tijdens de lab-test 'schoon' reed, maar op de weg niet: de diesels stootten op de weg veel meer stikstofoxiden (NOx) uit dan in het lab. Ook andere fabrikanten bezondigden zich daaraan, zou later blijken. De test geldt nu voor nieuwe modellen, vanaf volgend jaar voor alle nieuwe auto's Die test, die dateerde van de jaren zeventig en omstreden raakten omdat al eerder duidelijk werd dat diesels in de dagelijkse praktijk veel meer NOx uitstootten dan in het lab, is passé. Er is een nieuwe, tweedelige. De labtest is gebleven, maar duurt langer. Testauto's moeten meer kilometers afleggen, er wordt met hogere gemiddelde snelheden gereden en met een hoger maximum. Er wordt rekening gehouden met verschillende rij-omstandigheden (stad, buiten, snelweg) en met andere zaken die van invloed zijn op het verbruik van de auto. "De nieuwe lab-test is realistischer dan de oude", oordeelt Richard Smokers, onderzoeker bij kennisinstituut TNO. Daarnaast wordt het nieuwe model nu ook op de weg getest: in de stad, buiten en op de snelweg, inclusief de koude start waarbij relatief veel vervuilende stoffen vrijkomen. Tijdens die wegrit wordt de uitstoot met mobiele meetapparatuur gemeten. "Een belangrijke verbetering", oordeelt Smokers over de wegtest, "vooral voor diesels".

Goede basis De test geldt nu voor nieuwe modellen, vanaf volgend jaar voor alle nieuwe auto's. Een auto wordt niet op Europese wegen toegelaten als die in het lab meer dan 80 milligram NOx per kilometer uitstoot en op de weg meer dan 168 gram. Dat betekent dat Brussel accepteert dat de uitstoot op de weg hoger is dan in het lab: 2,1 keer zo veel. Dat verschil moet kleiner worden. In 2020 mag het verschil tussen lab- en wegtest bij nieuwe modellen maar 1,5 zijn. Daarna moet het nog kleiner worden. Volgens de commissie wordt de lucht zo op termijn schoner. Een wat oudere diesel stoot nu 400 tot 700 milligram NOx uit, een nieuwere ongeveer 200 milligram (en een moderne benzine-auto 20). Volgens TNO biedt de nieuwe testmethode 'een goede basis om de emissies van nieuwe auto's in de praktijk te verlagen'. Smokers: "Het kan zijn dat de regels nog zwakke plekken bevatten. Maar het manipuleren van emissies, zoals bij het dieselschandaal, is adequaat aangepakt."

