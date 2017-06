Nieuwe arrestaties in het onderzoek naar de aanslag in Londen

Er worden maandag nog steeds huiszoekingen verricht in het kader van het onderzoek naar de terreurdaad die zeven mensen het leven heeft gekost.

Britse media meldden dat bij de invallen maandagochtend in het oosten van Londen is geschoten of dat er iets is geëxplodeerd. De politie weet wie de drie omgekomen aanslagplegers waren. Het onderzoek richt zich op het noordoosten van Londen, op de stadsdelen Barking en Newham.

Zondag werden in Barking al twaalf mensen opgepakt in verband met de aanslag. Eén van hen is inmiddels vrijgelaten. De aanslag is inmiddels opgeëist door de extremisten van Islamitische Staat.

De Britse premier Theresa May vergadert maandag met haar meest vooraanstaande veiligheidsfunctionarissen over de jongste aanslag in Engeland.

Aanslag Londen Op de London Bridge reden zaterdagavond rond tien uur drie mannen in een bestelbusje met hoge snelheid in op voetgangers. Daarna reden ze door, en stapten uit bij Borough Market. Daar staken ze meerdere mensen neer, onder wie een politieagent. De mannen droegen vesten die eruit zagen als bomgordels, maar die bleken nep te zijn. Volgens de ambulancedienst in Londen zijn zeker 48 mensen naar zes verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht voor behandeling. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Andere slachtoffers werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen, en de politieagent verkeert niet in levensgevaar.

