Nieuw-Zeelandse visser vreest big brother aan boord

Vissers in Nieuw-Zeeland liggen overhoop met dierenbeschermers over gepland cameratoezicht op hun manier van werken. Want moeten de videobeelden van bedreigde dieren als dolfijnen en pinguïns die verstrikt raken in de netten in de toekomst voor iedereen te zien zijn? Of kunnen deze soms schokkende beelden beter worden onthouden aan het publiek?

Aanleiding voor de discussie is de omstreden 'bijvangst'. Dieren als zeeleeuwen, dolfijnen, pinguïns, albatrossen en andere zeevogels raken nogal eens verstrikt in de vissersnetten en overleven dat zelden.

Mi­li­eu-ac­ti­vis­ten zijn ervan overtuigd dat de camera's effectiever zullen zijn dan de inspecteurs

Het toezicht is in Nieuw-Zeeland nu zo geregeld dat de vissers de ongewenste bijvangst zelf in een logboek horen te registreren; slechts af en toe krijgen ze een inspecteur aan boord. En volgens critici leidt dit tot gesjoemel. Veel vissers zouden de gevolgen voor bedreigde dieren als de geeloogpinguïn en de hectordolfijn verdoezelen.

Zo wijst de Nieuw-Zeelandse milieugroep Forest & Bird er op dat van de veertien pinguïns die het afgelopen jaar de dood vonden er, heel toevallig, dertien werden gerapporteerd op de piepkleine minderheid van schepen waarop een inspecteur aanwezig was. De activisten zien daarin 'een sterke aanwijzing dat vissers de dood van honderden pinguïns verborgen hielden'.

In een poging meer zicht te krijgen op de bijvangst kondigde de Nieuw-Zeelandse regering onlangs aan dat zij het toezicht gaat aanscherpen met camera's aan boord van vissersboten. Dit tot grote tevredenheid van milieu-activisten. Zij zijn er van overtuigd dat de camera's effectiever zullen zijn dan de inspecteurs.

Bovendien hopen ze dat het permanente videotoezicht de vissers zal aanzetten tot een voorzichtiger werkwijze. En hoewel veel vissers niet gelukkig zijn met het permanente cameratoezicht leggen de meesten zich er bij neer.

Schokkende beelden Toch ontstond afgelopen week ineens opwinding. Want milieugroep Forest & Bird wist de hand te leggen op een brisante brief die de visserijsector stuurde aan het ministerie van visserij. In die brief vroegen de ondernemers de garantie van de autoriteiten dat de camerabeelden niet openbaar zullen worden gemaakt, om de privacy van de vissers te beschermen en omdat activisten anders misschien aan de haal zouden kunnen gaan met de meest schokkende beelden 'om een verwrongen en misleidend beeld te schetsen van de visserij'. 'Dit zou ernstige schade kunnen toebrengen aan de visserij-sector en aan de internationale reputatie van Nieuw Zeeland als een betrouwbare bron van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde vis', aldus de brief. Dat was koren op de molen van de activisten, die er een bevestiging in zagen van hun ergste vermoedens. Forest & Bird zette meteen een reeks beelden online van als bijvangst omgekomen albatrossen, zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen. "Dit zijn de beelden waarvan de visserijsector niet wil dat u ze ziet", verklaarde directeur Kevin Hague van Forest & Bird. "De oplossing is om te stoppen met deze manier van werken. Niet om de bewijzen te verbergen." In onder meer Canada en de VS wordt al op deze wijze toezicht gehouden Ondanks de ophef reageert de Nieuw-Zeelandse regering onderkoeld. Minister Stuart Nash van visserij legde vorige week nog eens aan journalisten uit dat de wetgeving over openbaarmaking van overheidsgegevens voldoende garanties bevat om de commerciële belangen en de privacy van de vissers te beschermen. Zo kunnen gezichten van bemanningsleden op de videobeelden onherkenbaar worden gemaakt. Volgens de minister hebben vissers die pleiten voor geheimhouding van de beelden 'geen overtuigende zaak'.