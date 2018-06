Nieuw spoor van gestolen zijpaneel 'Lam Gods'

De Belgische politie heeft nog niet gezocht op de bewuste plek, maar neemt het spoor 'ernstig', volgens burgemeester Daniël Termont.

De Bel schreef een jeugdboek over de verdwijning in 1934 van het vijftiende-eeuwse paneel, een onderdeel van 'de aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. In het boek, dat gisteren werd gepresenteerd, doet hij de vermoedelijke bergplaats uit de doeken: het zou na de diefstal uit de Sint-Baafskathedraal even verderop in een schacht onder de Kalandeberg zijn verstopt.

De vermoedelijke dief, Arsène Goedertier, overleed zeven maanden na de diefstal en nam het geheim mee in zijn graf

Afpersingsbrieven De Bel en Marchal vermoeden dat de dief een sleutel had van een van de panden op dit plein, waarop de tunnel mogelijk zou uitkomen. Het gaat om het huis van de middeleeuwse opdrachtgever van het Lam Gods, Joos Vijd. De Bel en Marchal baseren zich op afpersingsbrieven van de vermoedelijke dief, Arsène Goedertier. Goedertier overleed zeven maanden na de diefstal en nam het geheim mee in zijn graf. Sindsdien is de verdwijning voer voor speculatie. Burgemeester Termont maande het publiek tijdens de persconferentie rond het boek niet 'zelf met schop en spade naar de Kalandeberg te trekken'. Of de politie dat binnenkort zelf gaat doen, staat nog niet vast.