Nieuw platform wil 10.000 huurhuizen bouwen in Amsterdam

Ook de middeninkomens moeten op de Amsterdamse woningmarkt aan hun trekken komen. Met die gedachte hebben tien beleggers en woningcorporaties de handen ineengeslagen en het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM) bedacht. In acht jaar tijd willen ze minstens tienduizend woningen bouwen met een huurprijs van 725 tot 1000 per maand. Het platform wil de woningen 25 jaar betaalbaar houden, met slechts gematigde huurstijgingen. Dinsdag werden de plannen in debatcentrum Pakhuis de Zwijger gepresenteerd.

Een groot deel van de bewoners van het Java-eiland wil verhuizen, omdat de huur niet meer te betalen is

Amsterdammers die nu te veel verdienen voor een sociale-huurwoning, maar de hoge prijzen in de koopmarkt niet kunnen opbrengen, zijn aangewezen op commercieel huren. Daar beginnen de huren veelal bij 1200 euro in de maand. Mensen die het krap tien jaar geleden was gelukt om een woning van zo’n 750 euro per maand te bemachtigen, moeten na fikse huurstijgingen soms noodgedwongen verhuizen. Dat overkomt nu bewoners van het Java-eiland in Amsterdam-Oost: een groot deel van hen wil verhuizen, omdat de huur niet meer te betalen is.

Addertje Hoe voorkomen we dat de huurprijzen na die periode van 25 jaar fiks omhooggaan?, vraagt een bezorgde huurder dan ook, nadat PAM de plannen heeft overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. Hoe houdt PAM de woningen betaalbaar als de grondprijzen in Amsterdam zo hoog zijn?, wil een andere vraagsteller weten. Welk addertje zit hier onder het gras? Er zitten geen addertjes onder het gras, verzekeren de initiatiefnemers van PAM. Maar, zeggen ze ook, niet overal is concreet antwoord op te geven, omdat wat nu klaarligt een raamwerk is voor verdere plannen. Wel is duidelijk dat de partijen de doorstroming op de woningmarkt willen stimuleren door 25 procent van de nieuw te bouwen woningen te reserveren voor scheefhuurders in de sociale sector. “Die krijgen nu ineens weer wat te kiezen en hoeven niet jaren te wachten op een woning in de Pijp”, zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van de deelnemende woningcorporatie Eigen Haard. Corporaties dragen zelf een steentje bij door eigen grond beschikbaar te stellen aan beleggers om op te bouwen. En jaarlijks hevelen ze maximaal duizend van hun sociale huurwoningen over naar de commerciële huurmarkt, een afspraak die eerder al met de gemeente is gemaakt. We gaan geen cadeautjes uitdelen. Dat is ook niet nodig Laurens Ivens, wethouder Mooie plannen, zegt een belegger in de zaal, “maar ze vallen of staan bij de hoogte van de grondprijzen.” Zijn die veel te hoog - in het centrum van Amsterdam ligt de prijs op ongeveer 4900 euro per vierkante meter - dan moeten de beleggende pensioenfondsen hun huren wel verhogen om rendement te maken. De gemeente staat ervoor open om haar grond voor een lagere prijs van de hand te doen, als wordt vastgelegd dat de woningen 25 jaar lang betaalbaar blijven, zegt wethouder Ivens. Maar niet véél lager. “We gaan geen cadeautjes uitdelen. Dat is ook niet nodig. Ook met redelijke, marktconforme grondprijzen valt er voor beleggers te verdienen aan middeldure huurwoningen.”

