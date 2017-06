Nieuw onderzoek: van epo gaat niemand harder fietsen

Dat kleine voorbehoud moet Jules Heuberger maken. De farmacoloog van het Centrum voor geneesmiddelenonderzoek in Leiden had zijn studie het liefst met profs uitgevoerd. Maar dat kan niet. "Zodra van een middel wordt vermoed dat het prestatiebevorderend is, komt het op de zwarte lijst en riskeert een profwielrenner schorsing."

48 amateurs waren in twee gelijke groepen verdeeld; de ene groep kreeg epo, de andere een nepmiddel, en alleen de computer kende de verdeling. Het middel bevordert de aanmaak van rode bloedcellen en dat zou voor een betere zuurstofopname zorgen. De bloedwaardes waren in de epo-groep inderdaad hoger en deze renners presteerden op de hometrainer ook beter.

Michael Boogerd vertrouwt de uitkomsten niet

In de echte wereld verdwenen deze verschillen. De afsluiting van het onderzoek was een toertocht van 110 kilometer door de Provence waarna de renners de 1900 meter hoge Mont Ventoux beklommen. De epo-vrije groep ging zelfs een paar tellen eerder over de meet, schrijven de Leidenaren vandaag in The Lancet Haematologie. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat de uitkomst bij profs anders zal zijn", zegt Heuberger. "Hun lichamen zijn optimaal geprepareerd. Kleine kans dat een middel dat aan één aspect sleutelt, daar veel aan verandert."

Schril contrast met profpeloton De conclusie staat in schril contrast met wat het profpeloton - dat morgen aan de Tour de France begint - beweert. Het zou in de jaren negentig, toen epo opkwam, plots een stuk harder zijn gegaan. "Daar zijn geen objectieve bewijzen voor", zegt Heuberger. "Wielrenners zijn net mensen. Als ze denken dat epo werkt, zullen ze denken dat ze er harder door fietsen." De fietsers werd na afloop gevraagd of ze dachten dat ze epo hadden gekregen of niet. Ze wisten het niet, de helft gokte mis. In de Volkskrant reageren oud-profs en dopingzondaars op de uitkomsten van het onderzoek. Zo stelt Rudi Kemna dat je het effect pas ondervindt 'als je je lichaam gaat uitputten' en dat het vooral helpt bij het sneller herstellen, als je veel fietst. Michael Boogerd vertrouwt de uitkomsten ook niet: 'Ik trainde al jaren ongeveer even hard, maar toen ik aan de epo ging verbeterden mijn prestaties onmiddellijk. Als die wetenschappers gelijk hebben, dan moet ik wel een heel bijzondere winter hebben gehad.'

