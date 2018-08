Nieuw onderzoek: beste cijfers vallen niet altijd op eerste rij in collegezaal

Als binnenkort het academisch jaar wordt geopend, stromen studenten weer massaal de collegezalen in. Waar gaan ze zitten? En is de plek die ze kiezen van invloed op hun studieresultaat?

Onderzoekers van de Britse Sheffield Hallam University vroegen het docenten en die wisten het wel: fanatieke bollebozen gaan op de voorste rij zitten, de raddraaiers en minkukels achterin. Dus voorin in de collegezaal gaan de hoogste cijfers vallen en achterin de laagste.

In de voorste banken vallen hoge cijfers, maar in de achterste ook

Deze inschatting klinkt logisch, en strookt met oudere studies. Maar de docenten zitten ernaast, ontdekten de Britse onderzoekers. Je vindt voorin de collegezaal wel een ander type student dan achterin, maar er is geen duidelijke relatie met studieresultaten. In de voorste banken vallen hoge cijfers, maar in de achterste ook. En onvoldoendes scoren zowel backbenchers als frontseaters.

Vrienden De onderzoekers lieten voor een experiment groepen eerste- en tweedejaarsstudenten de collegezaal in om te achterhalen wat hun keuze van zitplaats bepaalde. Een plek naast vrienden en vriendinnen bleek het belangrijkste criterium. Goed zicht op het scherm voorin de zaal was voor veel studenten ook belangrijk. Studenten die kiezen voor de voorste rijen, zeiden dat te doen omdat ze actief wilden deelnemen aan het college, met opmerkingen en vragen. Studenten achterin wilden wel het college volgden, maar waren niet gesteld op vragen van de docent en wilden buiten zijn bereik blijven. Er kwamen ook persoonlijke overwegingen naar boven. Soms medisch van aard: wie bijziend is, gaat voorin zitten. Soms psychologisch: sommige studenten worden onrustig van de gedachte dat er mensen achter hen zitten, anderen boezemt de collegezaal angst in, waardoor ze kiezen voor een plek aan het uiteinde van de rij of achterin. De docent die hen naar de voorste rijen dwingt, doet die studenten meer kwaad dan goed, zeggen de onderzoekers. Het is ook niet nodig, want hun studieresultaat zal niet verbeteren. Daarvoor is het vooral van belang dat zijn plek de student bevalt. Studenten die vrienden opzoeken, hebben een voordeel als tijdens het college een opdracht wordt gegeven waarbij moet worden samengewerkt. Dat doen ze makkelijker dan de eenling aan het uiteinde van de rij. De onderzoekers zagen ook dat groepjes vrienden vaak vergelijkbare studieresultaten boeken. Dat is mooi als die resultaten goed zijn, maar in de Britse collegebanken zitten ook vriendengroepen die collectief onder het gemiddelde duiken. Bij het uitdelen van opdrachten waarbij moet worden samengewerkt, zouden docenten die groepen een beetje uit elkaar moeten spelen, adviseren de onderzoekers.