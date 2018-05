Nieuw keurmerk moet de macht van Thuisbezorgd.nl inperken

Het nieuwe keurmerk moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen de verdiensten van de bezorgrestaurants en de commissie die platforms hanteren, laat een woordvoerder van KHN weten. Eind mei gaat de brancheorganisatie in overleg met ondernemers om te bepalen hoe het keurmerk er precies uit moet gaan zien.

Het zit KHN al lange tijd dwars dat Thuisbezorgd.nl van het beursgenoteerde Takeaway.com zo’n machtige positie heeft in Nederland. De brancheorganisatie laat geen moment voorbij gaan om dat duidelijk te maken. Het keurmerk is een manier om ervoor te zorgen dat bezorgrestaurants minder afhankelijk worden van het Thuisbezorgd.nl, dat begin dit jaar de commissie die restaurants betalen verhoogde van 12 naar 13 procent.

Concurrent

Aanvankelijk had KHN het plan om zelf met een bezorgplatform te komen, zoals de brancheorganisatie eerder met bookdinners kwam als concurrent van reserveerwebsite Iens. Maar aan een concurrent van Thuisbezorgd.nl gaat de brancheorganisatie zich niet wagen, omdat er al zo veel initiatieven zijn. En inderdaad: de potentiële concurrenten van Thuisbezorgd.nl schieten als paddenstoelen uit de grond. Veelal gaat het om lokale partijen zoals Hellefood uit Hellevoetsluis, Klikenbezorg uit Hengelo en omstreken, Bezorgland uit Emmen en omgeving en Eetgoes uit Goes. Veel van deze nieuwe bezorgplatforms zijn ontstaan uit frustratie over de commissieverhoging van Thuisbezorgd.nl van begin dit jaar.

Ook eten.com, dat naar verwachting in juni wordt gelanceerd, is ontstaan uit frustratie over de macht van Thuisbezorgd.nl, zegt inititatiefnemer Sleman Mirza. “Het begon met een actie tegen het structureel verhogen van de commissies, maar Thuisbezorgd.nl wilde niet naar ons luisteren.”

Eten.com moet een coöperatie worden, zodat aangesloten restaurants zelf bepalen hoe het platform opereert. In eerste instantie mikt het nieuwe platform op de bewuste consument die de lokale ondernemer wil steunen.

“Wij hebben geen winstoogmerk, zodat we de commissie laag kunnen houden”, zegt Mirza. “Gratis kan het niet, want je moet investeren in software en marketing. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, vragen we een commissie van 6 procent.”

“Daarmee red je het niet”, zegt Jitse Groen, topman van Takeaway.com. “Reclame is nodig om bestellingen te krijgen en dat kost ons tientallen miljoenen euro’s.” Vooralsnog maakt hij zich niet druk over eten.com en de andere nieuwe concurrenten. “Internationaal hebben wij meer dan vijftig concurrenten, dus wij zijn daaraan gewend.”

Ook de komst van een keurmerk zit hem niet dwars, zegt hij. “Het is nog onduidelijk wat het precies gaat inhouden. Ik snap vooralsnog niet wat consumenten eraan hebben.”